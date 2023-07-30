Ситуация в городах - на контроле главы региона

Встреча с жильцами микрорайона Черемушки и поселка городского типа Степное в Снежном.

Врио главы ДНР, руководитель регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин регулярно приезжает в города региона, чтобы лично ознакомиться с ходом восстановления, выслушать людей, принять меры. На минувшей неделе лидер республики провел целый ряд встреч с жителями, на которых обсуждались совершенно разные вопросы - от восстановления и помощи военнослужащим до ценообразования и работы муниципальных властей.

В МАКЕЕВКЕ

В Макеевке руководитель ДНР ознакомился с производственными мощностями предприятия, которое специализируется на производстве оконных блоков и стеклопакетов. В этот же день он провел встречу с активом Народного контроля по вопросам регулирования цен. Руководитель региона поблагодарил жителей, которые моментально реагируют на нарушения, а также Народный контроль общественного движения «Донецкая Республика». Руководитель региона также рассказал, что оперативных мер потребовала ситуация в Макеевке, связанная с большим количеством жалоб от жителей по завышенным ценам на строительные товары.

- Хотел бы озвучить поручение Народному контролю: вести ежедневный мониторинг цен на строительные материалы на территориях, где есть объекты, подлежащие экстренному восстановлению, и во всех городах - на товары первой необходимости. Итоги проверок я буду анализировать лично, - сказал Денис Пушилин.

В ТЕЛЬМАНОВЕ

Также врио главы ДНР ознакомился с ходом восстановительных работ в больнице Тельмановского района. Денис Пушилин посетил терапевтическое отделение больницы и поликлинический корпус - в нем ремонт находится на завершающей стадии.

- Результат уже очень хороший. Московской области, губернатору и строителям из региона-шефа остается только сказать большое спасибо. Видно, что подрядчики делают свою работу на совесть - по высоким российским стандартам, - подчеркнул руководитель региона.

Также в ходе рабочей поездки в Тельмановский район Денис Пушилин посетил местную гимназию, капитально отремонтированную специалистами из Московской области.

В СНЕЖНОМ

Врио главы республики (на фото справа) встретился и с жильцами микрорайона Черемушки администрации города Снежное, которые ранее оставляли обращения и жалобы на работу жилищно-коммунального хозяйства.

Денис Пушилин с заместителем командира батальона «Спарта» по военно-политической работе гвардии подполковником Игорем Мельником осмотрели квартиру матери погибшего 3 августа 2022 года бойца из батальона «Спарта», гвардии прапорщика Максима Назаренко, - Светланы Анатольевны. Она живет в квартире, в которой много лет течет крыша. Ее латают силами жильцов, но необходим капитальный ремонт.

- Есть боевые товарищи вашего сына, поэтому информация дошла. Была возможность - решил сам это все посмотреть, - подчеркнул руководитель региона и пообещал Светлане Анатольевне помочь с решением проблемных вопросов, в том числе касающихся задолженности перед теплосетью. - Сейчас будет больше внимания, как это и положено. Стоит задача от президента - помогать семьям военнослужащих, для этого работает и фонд «Защитники Отечества».

Денис Пушилин пообщался с жильцами дома, в котором живет мать погибшего бойца - вопросы протекания крыши волнуют всех жителей.

Глава региона заявил, что по итогам его визита в Снежное будут приняты соответствующие меры. Они, к слову, не заставили себя ждать. На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности руководителя администрации Снежного Александра Скворцова. Другим указом руководитель региона назначил главой администрации Снежного Сергея Ермакова, который ранее был мэром Кировского.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Денис Пушилин передал ключи от 20 квадроциклов военнослужащим пяти российских подразделений: оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», «Сомали», «Спарта», 114-й бригады, 3-го мотострелкового батальона.

- Очередная партия нужных квадроциклов, которые позволяют не только выполнять оперативные задачи, но, что немаловажно, спасать жизни и здоровье ребят, - отметил руководитель ДНР.