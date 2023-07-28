Мэр Донецка Кулемзин: Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского, где постоянно множество людей

Один из осколков попал прямо в крышу автомобиля на улице Постышева возле площади Дзержинского. Фото: Скриншот видео АГС_Донбасс

Под обстрел ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) попал сегодня вечером центр Донецка – Ворошиловский район.

- Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что осколки от вражеских боеприпасов разбросаны в Ворошиловском, Ленинском и Куйбышевском районах города. Последствия этой варварской атаки уточняются.

По свидетельству очевидцев, отработало ПВО, обломки ракет упали, в частности, на Комсомольском проспекте во двор жилых домов, а также на улице Постышева. Большая воронка образовалась возле трамвайных путей рядом с админзданием.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 18:05 из района Константиновки по Донецку было выпущено 3 ракеты из РСЗО.

Напомним, что сегодня, по данным СЦКК, в 2:20 также из района Константиновки по Шахтерску было выпущено 5 ракет из РСЗО. В результате возник пожар на нефтебазе. К восьми часам утра его потушили сотрудники МЧС. Позже военные эксперты из СЦКК уточнили, что при обстреле вооруженные формирования Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа примерно с тремя килограммами взрывчатого вещества.

По счастливой случайности в Шахтерске обошлось без пострадавших. В отличие от обстрелов Донецка. В Киевском районе столицы погиб один мирный житель, получили ранения три женщины и ребенок. В Петровском районе был ранен мужчина.

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