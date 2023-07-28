Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июля 2023 13:24

Погиб мирный житель, ранены три женщины и ребенок при обстрелах ВСУ Киевского района Донецка 28 июля

Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до пяти
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские военные ежедневно выпускают сотни снарядов по мирным жителям Донецка и других городов ДНР. Фото: архив Иван Жиляк

Украинские военные ежедневно выпускают сотни снарядов по мирным жителям Донецка и других городов ДНР. Фото: архив Иван Жиляк

В Киевском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ сегодня, 28 июля, погиб один мирный житель, получили ранения три женщины и ребенок. Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до пяти.

- Украинские нелюди продолжают терроризировать мирных жителей нашего города. В результате обстрела Киевского района по ул. Неделина, 14 погиб мужчина 1953 года рождения и ранена женщина 1956 года рождения. По ул. Чапаева, 9 ранена женщина 1968 года рождения. По ул. Киселева, 6 ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и предупредил. - Обстрел района продолжается! Будьте предельно осторожны, постарайтесь не выходить на улицу без лишней необходимости.

Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до пяти – ранее в Петровском районе по ул. Косарева, 65 был ранен мужчина 1957 г.р.

Также в Киевском районе получили повреждения школа №117 по ул. Благовещенской и две котельные «Донбасстеплоэнерго» по ул. Чапаева и ул. Буслаева. Повреждены многоэтажные и частные дома в двух районах.

Напомним, что за минувшие сутки от обстрелов ВСУ ранения получили 9 гражданских лиц, в том числе двое детей 2006 и 2008 г.р. в Кировском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка.

За минувшую неделю ВСУ убили четверых мирных жителей ДНР, еще 24 — ранили. Об этом сегодня сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. Данные представлены за 21 — 27 июля. С начала года, с учетом освобожденных районов, погибли 224 мирных жителя, ранены — 908.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: С 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей

27 июля - День памяти детей – жертв войны в Донбассе (подробнее)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости