Погиб мирный житель, ранены три женщины и ребенок при обстрелах ВСУ Киевского района Донецка 28 июля

Украинские военные ежедневно выпускают сотни снарядов по мирным жителям Донецка и других городов ДНР. Фото: архив Иван Жиляк

В Киевском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ сегодня, 28 июля, погиб один мирный житель, получили ранения три женщины и ребенок. Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до пяти.

- Украинские нелюди продолжают терроризировать мирных жителей нашего города. В результате обстрела Киевского района по ул. Неделина, 14 погиб мужчина 1953 года рождения и ранена женщина 1956 года рождения. По ул. Чапаева, 9 ранена женщина 1968 года рождения. По ул. Киселева, 6 ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и предупредил. - Обстрел района продолжается! Будьте предельно осторожны, постарайтесь не выходить на улицу без лишней необходимости.

Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до пяти – ранее в Петровском районе по ул. Косарева, 65 был ранен мужчина 1957 г.р.

Также в Киевском районе получили повреждения школа №117 по ул. Благовещенской и две котельные «Донбасстеплоэнерго» по ул. Чапаева и ул. Буслаева. Повреждены многоэтажные и частные дома в двух районах.

Напомним, что за минувшие сутки от обстрелов ВСУ ранения получили 9 гражданских лиц, в том числе двое детей 2006 и 2008 г.р. в Кировском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка.

За минувшую неделю ВСУ убили четверых мирных жителей ДНР, еще 24 — ранили. Об этом сегодня сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. Данные представлены за 21 — 27 июля. С начала года, с учетом освобожденных районов, погибли 224 мирных жителя, ранены — 908.

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