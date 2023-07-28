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Общество28 июля 2023 7:28

В ДНР отмечают 1035-летие Крещения Руси

Ко Дню Крещения Руси «Почта Донбасса» выпустила виньетки с православными храмами ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
На виньетках изображены храмы в Докучаевске, Макеевке, Енакиево, Горловке и Старомихайловке. Фото: «Почта Донбасса»

На виньетках изображены храмы в Докучаевске, Макеевке, Енакиево, Горловке и Старомихайловке. Фото: «Почта Донбасса»

В Донецкой Народной Республике сегодня, 28 июля, вместе со всем православным миром отмечают 1035-летие Крещения Руси. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с этим событием, а «Почта Донбасса» выпустила виньетки и конверт с православными храмами ДНР.

- День Крещения Руси – один из сакральных праздников всего русского народа, благодаря которому наш национальный характер и культура приобрели надежный духовный каркас. Сегодня мы наблюдаем очередной этап испытаний на прочность нашей веры. К великому сожалению, Киев, мать городов Русских, под пятой захватчиков. Лавра – в руках иноверцев и раскольников. Но, как и наши предки, мы уверены в своей победе над злом, - заявил Денис Пушилин.

«Почта Донбасса» сегодня выпустила виньетки с православными храмами ДНР. На пяти виньетках изображены Свято-Владимирский храм в Докучаевске, Свято-Георгиевский собор в Макеевке, Храм Георгия Победоносца в Енакиево, Богоявленский собор в Горловке и Свято-Покровский храм в Старомихайловке.

Также выпущен конверт с контурами православного храма, выполненного «золотой» шелкографией. Ниже изображения размещена подпись: «Святые места Донбасса».

Малый лист виньеток выпущен тиражом 1800 экземпляров, конверт — 2000 экземпляров. Памятные виньетки и конверты будут представлены в магазине «Филателия» (г. Донецк, ул. Артема, 72). Старт продаж — 28 июля в 13:00.

День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Христианство было провозглашено государственной религией Древнерусского государства в 988 году.

Это событие закреплено в законодательстве Российской Федерации «в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». Отмечается на государственном уровне с 2010 года.

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