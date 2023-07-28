В Шахтерске загорелась нефтебаза после ракетного удара ВСУ

К утру благодаря усилиям сотрудников МЧС огонь удалось частично локализовать. Фото: Скриншот видео t.me/WarlnMyEyes

Нефтебаза в Шахтерске загорелась сегодня ночью в результате удара ВСУ ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

- 28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Информация о пострадавших не поступала, - написал в своем телеграм-канале Александр Шатов.

К утру благодаря усилиям сотрудников МЧС огонь удалось частично локализовать. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

- Если вы располагаете информацией по инциденту, можете сообщать сведения по телефонам: (06255) 4-24-73, +7949-301-14-32 (дежурная служба администрации г. Шахтерска); 101, +7949-300-38-49 (пожарная служба); 102, (06255) 4-32-28, +7949-303-83-03 (полиция), - обратился к жителям Шатов.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 2:20 из района Константиновки по Шахтерску было выпущено 5 ракет из РСЗО.

Напомним, что до этого случая нефтебаза в Шахтерске уже подвергалась обстрелу из американской РСЗО.

За минувшие сутки ВСУ совершили 44 обстрела городов и поселков ДНР, выпустив 189 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 9 гражданских лиц, в том числе двое детей 2006 и 2008 г.р. в Кировском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка.

Повреждены 17 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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