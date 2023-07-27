228 бумажных корабликов запустили в ДНР в память о погибших детях Донбасса

Жители запустили в реку Крынка 228 бумажных корабликов – по числу погибших детей за годы конфликта. Фото: ТГ/Жукова

Акция «Кораблики памяти» прошла сегодня в Зугрэсе в День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Жители запустили в реку Крынка 228 бумажных корабликов – по числу погибших детей за годы конфликта.

Акция прошла на берегу в том месте, где в августе 2014 года по ничего не подозревающим людям, отдыхающим в жаркий летний день на берегу водоема города Зугрэса авиация вооруженных сил Украины нанесла удар кассетными бомбами. 13 человек, в том числе дети, погибли на месте, ещё 40 получили ранения.

- Утром возложили цветы к памятному знаку «Погибшим мирным жителям города Зугрэса», а также запустили в воду кораблики, в память о маленьких Ангелах, - рассказала глава администрации Харцызска Виктория Жукова. - Эти дети могли бы стать учеными, артистами, художниками, или заниматься любым другим любимым занятием, но их мечты и детство оборвались. Мы должны сделать так, чтоб такие трагедии больше не повторялись, и война не могла разрушать мечты и будущее наших детей.

Жители запустили в реку Крынка 228 бумажных корабликов – по числу погибших детей за годы конфликта. Фото: ТГ/Жукова

Жукова добавила, что к акции присоединились министр молодежной политики Кирилл Макаров, советник Главы Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко и другие жители.

- Нам нужно делать все для победы, чтобы список погибших прекратил пополняться. Память о том дне необходимо хранить, чтобы в конечном счете найти каждого негодяя, причастного к трагедии, и наказать — заявил Кирилл Макаров.

27 июля — День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Он был учрежден в 2022 году указом Главы ДНР для увековечения памяти о детях Донбасса, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины. В этом году памятные мероприятия проходят не только в Донбассе, но и в Москве и Подмосковье, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Томской области и других регионах. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила сделать памятный день общероссийским.

На берегу водохранилища установлен знак «Погибшим мирным жителям города Зугрэса», среди жертв авиаудара были дети. Фото: ТГ/Жукова

В Москве на площади Донецкой Народной Республики к акции присоединились сенаторы от новых российских регионов — Наталья Никонорова, Ольга Бас, Дарья Лантратова, и Екатерина Алтабаева - сенатор от города Севастополя, а также депутаты Госдумы Нина Останина, Татьяна Буцкая, Бадма Башанкаев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Отдали дань памяти маленьким жертвам киевского режима. Почтили их память минутой молчания. Молодежь вышла с фотографиями погибших детей Донбасса к посольствам 12 государств, снабжающих украинские карательные батальоны оружием. Чтобы видели - кого из этого оружия убивают.

- Скорбим и молимся, чтобы Аллея Ангелов больше никогда не пополнялась. Мы не должны этого допустить! Верю, что все виновные понесут заслуженное наказание, - написала в своем телеграм-канале Наталья Никонорова.

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