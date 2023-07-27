Трое работников Донецкой автобазы в Куйбышевском районе получили ранения при обстреле ВСУ 27 июля

Последствия обстрелов Донецка 27 июля. Фото: ТГ/Кулемзин

Трое работников Донецкой автобазы по улице Куйбышева, 141 сегодня, 27 июля, получили ранения при обстреле ВСУ. Число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до семи.

- В результате обстрела Куйбышевского района Донецка на территории автотранспортного предприятия «Донецкая автобаза» получили ранения мужчины 1960, 1969 и 1982 годов рождения, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он добавил, что при обстреле произошло возгорание кузова автофургона, получили повреждения автомобильные боксы.

Таким образом, число раненых от огня украинской артиллерии жителей Донецка за день возросло до семи.

Последствия обстрелов Донецка 27 июля. Фото: ДНР Онлайн

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сегодня в Киевском районе столицы по ул. Аргуновых, 19 был ранен парень 2005 г.р. А по ул. Неделина, 18 ранены мужчина 1958 г.р. и женщина 1961 г.р. В Петровском районе по ул. Косарева, 4/6 ранение получил мужчина 1962 г.р.

Последствия обстрелов Донецка 27 июля. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня с раннего утра украинская армия наносит мощные артиллерийские удары по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка. Выпущено сотни крупнокалиберных снарядов и ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Получили повреждения или разрушения от прямых попаданий около двух десятков частных и многоквартных жилых дома, а также автомобили.

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