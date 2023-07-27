Макеевчанка Юлиана Дадашова: Россия дает прекрасную возможность по развитию нашей молодёжи

Студентка Донецкой академии управления и государственной службы, макеевчанка Юлиана Дадашова - одна из тех, кто реализует свои проекты через платформу «Россия – страна возможностей»

Когда ДНР стала частью России, у молодежи появились больше возможности для самореализации. Парни и девушки участвуют в многочисленных конкурсах, проектах, обмениваются идеями и опытом со своими сверстниками из других регионов.

Многое из этого стало возможным благодаря автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В конкурсах платформы попробовали себя более 100 тысяч человек из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

В прошлом году специально для новых регионов был запущен проект «Пишем будущее». Заявки на участие в нем подали более 10 тысяч человек, и около половины из них отправились в поездки по России благодаря программе «Больше, чем путешествие».

За время существования организации было реализовано 26 программ, участниками которых стали более 20 миллионов человек со всей страны.

- Это, конечно, впечатляет. Но что ещё не менее впечатляет – несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и обстановки, в которой мы живём, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более чем 150 стран мира. Это, конечно, серьёзный результат, - отметил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы, на котором были подведены итоги работы платформы за пять лет и озвучены идеи по дальнейшему развитию организации.

Владимир Путин добавил, что социологические исследования показывали, что в 2017 году 37 процентов молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80 процентов.

Глава государства подчеркнул, что проект «Россия – страна возможностей» востребован, ведь логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди, конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определённому вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития.

- Конечно, очень важно, чтобы и сами проекты становились более востребованными, более интересными. Надеюсь, что так оно и будет, а результаты говорят сами за себя – пока, во всяком случае, у вас это все получается, - отметил Владимир Путин. - Взять хотя бы такой проект, как экспедиция «Россия – страна возможностей» вокруг Азовского моря. Думаю, что и людям, которые встречались с вами, с которыми вы работали в ходе этого, так скажем, не туристического, а делового круиза, это тоже было полезно. Я хочу всех вас, кто принимал участие в этой работе в прошедшем году, поблагодарить.

Выступая на заседании, Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что десятки тысяч победителей различных проектов платформы действительно изменили свою жизнь: кто-то смог попасть на стажировку в лучшие компании, кого-то пригласили на госслужбу, многие поработали с персональным наставником.

Студентка Донецкой академии управления и государственной службы, макеевчанка Юлиана Дадашова - одна из тех, кто реализует свои проекты через платформу «Россия – страна возможностей». Девушка является финалистом проекта «Экософия».

Юлиана Дадашова

- Проект, который я представила там, направлен на просвещение молодежи Республики в вопросах переработки и утилизации отходов в домашних условиях. В связи с отсутствием мусороперерабатывающих заводов в регионе и практики раздельного сбора отходов, единственно действенным способом уменьшения объемов загрязнения является правильная утилизация, - рассказывает Юлиана.

Миссия проекта девушки – сократить объем отходов в корзинах и баках жителей республики. Юлиана проводит онлайн и оффлайн беседы с молодыми ребятами, где они происходит обмен опытом утилизации и методиками переработки вторсырья в жизни. Одна из задач финалистки – привлечь к проекту молодежь из новых регионов.

- Вместе с командой нашего проекта «Нажми на мусор» мы рассказываем в своем блоге о том, как правильно утилизировать и сортировать отходы в домашних условиях, - говорит девушка. - Проект вошел в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход 2022». Его я представляла как эко-инициативу на «Экософии». Есть еще один проект «Новый я» – он создан для молодёжи нашей Республики в вопросах самореализации, борьбы с прокрастинацией и пути совершенствования себя. Проект также подавала на «Твой Ход 2023» и в конкурс «Моя страна – моя Россия 2023»

Макеевчанка отмечает, что свои проекты я реализует исключительно на платформе «Россия – страна возможностей, так как считает, что платформа даёт возможности не только реализовать плоды своей работы, но в том числе раскрыть потенциал.

- Моя Родина – это Россия, а Россия – это страна возможностей. Россия даёт прекрасную возможность по развитию нашей молодёжи в разных спектрах жизни. Отмечу, что она уделяет особое внимание и молодежи Донбасса, реализовывая для них специальные проекты. В президентской платформе каждый житель Республики обязательно найдет свой проект для души – спорт, экология, творчество, наука, технологии, 26 проектов охватывают все эти сферы!

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