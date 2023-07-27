Лилия Буряк из ДНР о форуме «Дигория»: Осталось вдохновение на новые проекты и созидание

В Нижнем Новгороде завершился пятый, юбилейный Всероссийский форум «Дигория» - площадка, объединяющая молодых политологов и социологов

В Нижнем Новгороде завершился пятый, юбилейный Всероссийский форум «Дигория» - площадка, объединяющая молодых политологов и социологов. На форуме состоялась важная панельная дискуссия Экспертного института социальных исследований, посвященное ценностям и нравственным ориентирам российского общества. Участники дискуссии пришли к выводу, что формирующееся сейчас образовательное пространство становится основой воспитательного процесса на принципах патриотизма.

В форуме участвовали молодые люди из новых регионов. Одна из них — Лилия Буряк из Донецкой Народной Республики.

Лилия работает в сфере связей с общественностью и средств массовой информации, поэтому онаподала заявку на форум именно на направления «Медиа и коммуникации».

Конкурсный отбор состоял из трёх этапов: от заполнения автобиографии, выполнения профильных тестовых заданий до содержательного собеседования с организаторами. После прохождения всех этапов девушка оказалась в Нижнем Новгороде в команде, состоящей из 20 медийщиков различных возрастов и направлений со всей России.

- В день открытия в своем обращении к участникам форума Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул престижность мероприятия и отметил, что участникам предстоит обсудить целый ряд проблем, находящихся на острие общественного внимания. Так, лейтмотивом форума была сама идея актуальных ценностей и незыблемых смыслов, ведь в повседневной жизни мы просто не задумываемся, не придаем вниманию такие фундаментальные понятия. Здесь же удалось замедлиться, как следует обдумать, поставить правильные вопросы и самое главное – найти нужные ответы, - рассказывает Лилия.

Лилия Буряк

Девушка говорит, что перед ними было пять насыщенных дней, за период которых предстояло не просто научиться чему-то новому, освоить доселе неизвестные навыки и перенять драгоценный опыт наставников, но и представить руководству страны такие проекты, которые реально могут и должны повлиять на разрешение нынешних вызовов государства в этом изменчивом мире.

- Наша команда представила семь проектов, многие из которых получили положительные отзывы первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Как будет дальше развиваться работа в этом направлении – увидим, - говорит Лилия. - Конечно же, центром любого мероприятия являются люди. Эксперты, спикеры, учёные и практики социально-гуманитарной сферы – всем удалось сплотиться и стать единой экосистемой на пути к максимально продуктивной, значимой деятельности и ощутимым результатам. Все работали, как механизм, поэтому время пролетело молниеносно, но очень насыщенно, информативно, ярко, а главное, что послевкусием осталось вдохновение на новые проекты и созидание.

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