Стартовал второй сезон проекта «Пишем будущее» для школьников и студентов из новых регионов

Дан старт второго сезона проекта «Пишем будущее». Фото: РСВ

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила второй сезон проекта «Пишем Будущее» для школьников и студентов из новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Мы уверены, что в новых регионах России должны быть доступны все возможности для развития своих талантов, созданные в нашей стране. Для этого в прошлом году мы запустили первый на платформе «Россия – страна возможностей» специальный проект для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей конкурс творческих эссе «Пишем Будущее». Для многих людей в Новороссии этот проект стал проводником в мир возможностей, которыми уже много лет активно пользуются граждане России. Первый сезон показал востребованность такого конкурса в новых регионах – мы получили более 11 тысяч заявок на участие, а более 5000 человек стали победителями проекта, – рассказал Первый заместитель генерального директора «России — страны возможностей» Алексей Агафонов.

Дан старт второго сезона проекта «Пишем будущее». Фото: РСВ

Участники нового сезона смогут пройти дистанционную образовательную программу, отправиться в практико-ориентированный тур по программе «Больше, чем путешествие» и принять участие в образовательном мероприятии от Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сильнейшие конкурсанты, успешно преодолевшие все этапы, смогут побороться за звание победителя проекта на одном из региональных финалов.

Главная цель проекта «Пишем Будущее» – предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей проявить свой творческий потенциал, открыть новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.

Заявочная кампания продлится до 30 сентября. В новом сезоне в проекте попробуют свои силы школьники и студенты из новых регионов в возрасте от 14 до 18 лет. Пройти регистрацию, написать творческую работу и приступить к прохождению дистанционной образовательной программы можно на официальном сайте проекта - writefuture.rsv.ru.

- Эти проекты – огромные возможности и плюсы для развития молодежной политики, для полной и бесповоротной интеграции в пространство Российской Федерации, – отметил министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров.

- Проект стал для наших ребят глотком свежего воздуха, возможностью увидеть другие регионы России, познакомиться с их историей и культурой. Большое спасибо президентской платформе за такую возможность для наших детей, уверен, что впечатления от нового сезона будут не менее сильными, – добавил врио министра образования и науки Республики, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Олег Трофимов.

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