В ДНР отмечают хороший старт уборочной кампании

Денис Пушилин обсудил с аграриями проблемы, которые существуют в сельскохозяйственной отрасли. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в среду провел рабочее совещание с представителями крупных сельскохозяйственных предприятий по вопросам проведения уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В мероприятии принимал участие и. о. заместителя Председателя Правительства ДНР – министра агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

- Мы находимся на территории Волновахского района, одного из самых сложных для нас в плане того, что очень большое количество здесь боеприпасов неразорвавшихся. Проведена была колоссальная работа для того, чтобы засеяться и иметь возможность развития сельского хозяйства в данном районе, – отметил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, удалось запустить сельскохозяйственный сектор в Волновахском районе.

- На засеянных полях в запланированные сроки идет уборочная. Должен отметить, что некоторые районы, например Першотравневый, убирают урожай, что называется, стахановскими темпами. Но там изначально были благоприятные условия. По крайней мере, в плане разминирования.

Наша главная задача – полностью обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией, выйти на внутренние российские рынки. Сейчас есть возможности у нас в плане мер поддержки со стороны государства. Не все мы научились еще ими пользоваться, не все внедрено, – сказал глава региона.

По его словам, выравнивается и ситуация с техникой. Благодаря сотрудничеству с «Росагролизингом» уже в этом году в первом полугодии смогли приобрести 61 единицу техники. Для уборки в поля вышли порядка 3 000 единиц сельхозтехники, в том числе около 600 зерноуборочных комбайнов, 2 000 тракторов и других машин.

- Конечно, парк техники нужно донасыщать, потому что по обеспеченности у нас чуть более 60 %. То есть нам есть еще к чему стремиться. Более того, необходимо и обновление старой техники, но сейчас у нас, по крайней мере, есть ресурс, – заявил Денис Пушилин.

На совещании участвовали представители крупных сельскохозяйственных предприятий. Фото: АГ ДНР

Вице-премьер Артем Крамаренко сообщил, что к уборочной кампании первым приступил Першотравневый район – 29 июня. Фактически хозяйств ДНР вошли в уборочную только 12 июля. Из этих 14 дней – шесть дней дожди, повышенная влага. При этом хозяйства поработали достаточно хорошо в этом году и по внесению удобрений, и по защите растений. Тем не менее избыточная влага приводит к потере качества зерна. Вследствие процесса гидродатации вымывается клейковина из зерна.

- Мы, рассчитывая вначале уборочной на хороший урожай 3-го класса, на сегодняшний день ожидаем 4-й класс зерна. Влага в зерне до 19 %, клейковина упала до 18 %. Это достаточно низкий для нас показатель.

Планируем убрать порядка 217 тысяч гектаров, из них озимой пшеницы 168 тысяч гектаров. На сегодняшний день у нас уборка состоялась на 26 %, мы убрали порядка 57 тысяч гектаров, - сообщил Крамаренко.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 198 тысяч тонн, средняя урожайность – 35,1 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году на эту дату урожайность была 27–28 центнеров с гектара. При этом мы имеем хорошие стартовые условия по пшенице, средняя урожайность – 39 центнеров с гектара, прошлогодний показатель – порядка 31–32.

- Поэтому есть ожидание на хороший урожай. Плановый показатель мы планируем превысить – более полумиллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, пшеницы из них – порядка 480. В уборке задействована практически вся имеющаяся техника, - отметил вице-премьер.

Уборка этого года достаточно тяжелая по всем показателям: по дефициту рабочей силы, техники. Но на сегодняшний день держат только погодные условия. Рассчитывают, что август будет достаточно жарким и позволит сровнять ситуацию. Лидерами уборки являются Першотравневый, Володарский и Волновахский районы.

Денис Пушилин обсудил с аграриями проблемы, которые на данный момент существуют в сельскохозяйственной отрасли. В их числе вопросы разминирования сельскохозяйственных угодий, регистрации договоров, возмещения затрат на засев озимых культур, подготовки специалистов для аграрного сектора и улучшения материально-технической базы учебных учреждений Республики.

- Много других направлений, которые мы должны с вами осваивать. Это и тепличное хозяйство – иначе в межсезонье мы себя не обеспечим в нужном количестве и по нормальной цене. И я бы посмотрел на историю развития виноградарства. К сожалению, это не такое быстро окупаемое направление, то есть 4–5 лет нужно вкладывать, и только потом уже начинается отдача. Но это хорошее направление, – акцентировал Денис Пушилин.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений профильным ведомствам.

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