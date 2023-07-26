В ДНР шахту планируют передать инвестору

Денис Пушилин рассказал о судьбе угледобывающего предприятия. Фото: Администрация Главы ДНР

Градообразующую шахту Кировского - «Комсомолец Донбасса» - в ближайшем будущем могут передать инвестору. Об этом во время общения с жителями города сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ГОСУДАРСТВА

- Cейчас проводится колоссальная работа по развитию угольной отрасли Республики, - рассказывает руководитель региона. - Мы находимся, к сожалению, на промежуточном этапе, стараемся ускорить процесс. Задумка такая. У нас шахты разделяются на три категории. Первая категория – самодостаточные в плане разведанных пластов угля. Это те шахты, которые будут продолжать работать. И мы сейчас для улучшения управляемости и для того, чтобы была возможность конкурентной заработной платы, которая должна быть абсолютно точно достойной, данные шахты будем передавать инвесторам под чутким руководством государства.

КОГДА КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ ГОСУДАРСТВА

Но инвесторы заинтересованы, чтобы шахта развивалась, чтобы возможности по сбыту угля расширялись. И здесь коммерческие структуры находят эти возможности быстрее, чем государство.

Эти предприятия будут передаваться структурам с четким перечнем обязательств. Имеются в виду и модернизация оборудования, и повышение заработной платы, и ряд других условий по развитию предприятия.

Шахта «Комсомолец Донбасса», которая является градообразующей, как раз подпадает под эту категорию. Немного осталось подождать, пока мы эти вопросы закроем.

«МЫ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ СДЕЛАЕМ»

- Я достаточно оптимистично настроен, потому что сам был недавно на шахте, была возможность открыть новую лаву – шахта нацелена на развитие, - говорит Денис Пушилин. - Мы для этого все сделаем.

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