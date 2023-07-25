В Куйбышевском районе Донецка на улице Краснознаменной в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

25 июля в Куйбышевском районе Донецка на улице Краснознаменной в результате обстрела украинских боевиков ранен мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

ПОВРЕЖДЕНО ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

- В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения, - написал в своем телеграм-канале Алексей Валерьевич.

По данным мэра, при обстреле Куйбышевского района в здании котельной по улице Краснознаменной повреждены фасад, крыша и остекление.

- В частных домовладениях по улице Краснознаменной и Красной повреждения получили крыша, остекление, заборы, ворота, гаражи, автомобили, газовая труба, ЛЭП. Также в результате обстрела Куйбышевского района произошло попадание с возгоранием в частный дом по улице Миргородской, - добавил донецкий градоначальник.

РАЗРУШЕНИЯ В ДРУГИХ РАЙОНАХ

Также стало известно, что в Куйбышевском районе (поселок Северный) поврежден многоквартирный дом по улице Вахрушева. В Киевском районе произошли прямые попадания: в частный дом с последующим возгоранием по улице Путиловская Роща и в кровлю многоквартирного дома по проспекту Панфилова. В Петровском районе пострадал многоквартирный дом по улице Стаханова. В Старомихайловке получил повреждения частный дом по улице Челюскинцев.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 52 раза открыли огонь по Республике, выпустив 210 различных боеприпасов. По данным СЦКК ДНР, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя Донецка и Старомлиновки. Под огнем украинских боевиков за сутки оказались пять городов и районов региона - Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Макеевка.

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