Загорелась крыша спорткомплекса, поврежден автобус: Последствия обстрела ВСУ Донецка 25 июля 2023

Крыша спортивного комплекса «Олимпийский» в Донецке повреждена в результате обстрела. Фото: Телеграм Юрий Мартынов

Вооруженные формирования Украины подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу центр Донецка. В результате повреждены жилые дома на улицах Щорса и Розы Люксембург, газовая труба. Осколками посечен автобус 23 маршрута, сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

ПРИЛЕТЫ ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦЫ ВИШНЕВСКОГО

- По информации очевидцев, прилеты возле больницы Вишневского, попадание снаряда в квартиру дома. Повреждены многоквартирные дома и автомобили по улице Розы Люксембург. Посечены осколками троллейбусы в депо. Также посечены осколками остекление и фасад магазина «Идеал» по проспекту Панфилова. В многоквартирном доме по улице Щорса повреждены остекление, газовая труба, - рассказал Алексей Валерьевич.

Под вражеским огнем Киевский район Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Мэр подчеркнул, что пассажирский автобус 23 маршрута был посечен осколками при обстреле района возле больницы Вишневского в Киевском районе.

ПОД ОБСТРЕЛ ПОПАЛ РАЙОН ТРАВМАТОЛОГИИ

Чуть позже стало известно о попадании в крышу РСК «Олимпийский».

- В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский». Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости! - отметил донецкий градоначальник.

Напомним, что ранее стало известно об обстреле района возле Республиканского травматологического центра в Донецке. Позже украинские боевики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам четыре ракеты из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабаровский край отремонтировал в Дебальцево детсад, центр детского творчества, библиотеку и 23 автодороги

Глава ДНР поблагодарил за помощь в восстановлении города губернатора региона-шефа (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)