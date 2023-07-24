Нотариусы ДНР уже до сентября смогут оформлять российские свидетельства о праве на наследство по ранее открытым делам

Анастасия Мельничайко (в центре) совместно с членами правления Нотариальной палаты ДНР провели прием граждан в единый день бесплатной юридической помощи. Фото: НП ДНР

В скором времени жители ДНР смогут получить у нотариусов российские свидетельства о праве на наследство по ранее открытым делам, а также ряд других документов.

Указом врио Главы ДНР № 259 от 22 июля 2023 г. поручено Министерству юстиции ДНР в срок до 1 сентября 2023 г. передать во владение Федеральной нотариальной палаты сведения, содержащиеся в Единой информационной системе нотариата, включающей Реестр сделок, Наследственный реестр, Реестр доверенностей, Реестр спецбланков нотариальных документов, созданной в соответствии с Законом ДНР «О нотариате», регистратором которой являлись нотариусы ДНР.

- Рада поделиться долгожданной новостью — опубликован указ, позволяет начать процедуру передачи нотариусам РФ ранее сформированных нотариальных архивов. Это займёт определённое время, но совместными усилиями с управлением Минюста России по ДНР постараемся максимально ускорить все юридические формальности и минимизировать время ожидания гражданами, - сообщила президент Нотариальной палаты ДНР Анастасия Мельничайко.

Она отметила, что архивы, ранее сформированные нотариусами ДНР или Украины, если такие нотариусы наделены полномочиями нотариусов РФ, будут переданы на хранение и в пользование именно этим нотариусам.

- Убедительно прошу граждан с пониманием относиться к рабочему графику и профессиональным указаниям нотариусов при разрешении вопросов, возникающих в работе с ранее сформированными архивами, - обратилась к жителям Мельничайко.

Она подчеркнула, что нотариусы на территории ДНР — высококвалифицированные специалисты, не понаслышке знающие, с какими трудностями приходится сталкиваться в переходный период, находясь под ежедневными обстрелами. Поэтому все законные права и интересы граждан на территории Республики нотариусами будут максимально соблюдены и защищены. Но для этого важно избежать анархичных процессов паники и ажиотажа.

- Дополнительно акцентирую внимание, что в нотариальный архив Нотариальной палаты ДНР будут переданы все находящиеся на хранении в Республиканском нотариальном архиве (РНА) Минюста ДНР нотариальные архивные документы, дела постоянного и временного срока хранения, - заявила глава Нотариальной палаты.

Это архивы:

- Государственных нотариальных контор Украины.

- Частных нотариусов, ранее осуществлявших нотариальную деятельность на территории Донецкой области Украины.

- Государственных нотариальных контор ДНР.

- Нотариусов, осуществлявших независимую профессиональную нотариальную деятельность в Республике, чьи архивы переданы прежде на хранение в РНА.

- О фактической возможности обращения к нотариусам по вопросам получения свидетельств о праве на наследство по ранее открытым наследственным делам незамедлительно сообщу в самое ближайшее время, - сказала Анастасия Мельничайко.

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