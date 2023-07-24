Денис Пушилин поздравил Шахтерск, Волноваху и Снежное, которые победили в конкурсе по благоустройству городской среды

Церемония награждения во Владивостоке участников и победителей из ДНР. Фото: ТГ/Солнцев

Проекты благоустройства Шахтерска, Волновахи и Снежного одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги были подведены сегодня во Владивостоке. В церемонии приняла участия делегация из ДНР во главе с председателем Правительства Республики Евгением Солнцевым.

- Объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди них — Волноваха, Снежное и Шахтерск. Поздравляю! Несмотря на то, что ДНР впервые принимала участие в конкурсе, мы показали достойный результат. Как отметил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, все заявки были подготовлены на высоком уровне, - написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что реализация проектов начнется в 2024 году. На конкурс были направлены 14 заявок из городов Республики. Местные власти предлагали благоустроить парки и скверы, спортивные и развлекательные зоны, прибрежные общественные пространства.

Сквер возле памятника Ленину в Шахтерске. Фото: Правительство РФ

Шахтерск направил на конкурс концепцию модернизации сквера у памятника Ленину в центре города. В обновленном виде сквер включит площадку для скейтбординга, спортплощадку для пожилых людей, детские качели, сцену, торговые точки, кафе и другое. Предусмотрены и работы по озеленению, установке новых скамеек и обустройству новых дорожек.

Летний парк в Волновахе. Фото: Правительство РФ

Волноваха подала план реновации Летнего парка. Там должны появиться площадки для воркаута, отдыха и пленэра, фонтан, амфитеатр и арьерсцена, фудтрак. Также проектом предусмотрены станции для обслуживания велосипедов, различные арт-объекты и удобные навигационные стенды.

Пешеходная часть улицы, центральная площадь и прилегающие к ней скверы в Снежном. Фото: Правительство РФ

Снежное представило проект реконструкции центральной площади и пешеходной части улицы Гагарина. На площади появятся навесы, лавочки, детские и спортивная площадки, памп-трек, геодезический купол, кинотеатр, планетарий, инсталляция «Антрацит» с каркасными клумбами и камнями. Предусматриваются различные площадки, аллея с системой клумб, шпалер и деревьев в мощении, скамейки, кафе, парковка.

Всего победителями конкурса стали 145 проектов по всей стране. По мнению Марата Хуснуллина, это не только преобразит внешний вид населенных пунктов, но и поспособствует развитию их экономики, откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса, повысит качество жизни граждан.

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