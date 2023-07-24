В ДНР началось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы

В сентябре в ДНР впервые пройдут выборы по российскому законодательству Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Начался процесс выдвижения списков кандидатов от партий на выборах депутатов Народного Совета ДНР и представительных органов власти муниципальных образований. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

- С 24 июля стартовало выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов. Именно с этого дня избирательным объединениям разрешено проводить общие собрания (конференции, съезды) для окончательного утверждения и дальнейшего представления в комиссии, организующие выборы, списков кандидатов, которые будут принимать участие в выборах этой осенью, — рассказал Высоцкий.

Он добавил, что на сегодняшний день о проведении общего собрания Избирательную комиссию ДНР уведомила одна политическая партия. Согласно законодательству, в выборах могут принять участие до 27 политических партий, пять из которых представлены в Государственной Думе. Для последних сбор подписей не требуется.

- После проведения общего собрания документы о выдвижении списков должны быть представлены в соответствующую избирательную комиссию для их заверения. Для данной процедуры отведен период до 17 августа. В течение трех дней избирательная комиссия, организующая выборы, на основании полученных документов принимает решение о заверении списка или об отказе в заверении, — отметил председатель Избиркома.

Информация о зарегистрированных списках кандидатов будет размещаться на официальном сайте Избирательной комиссии региона, а также публиковаться в средствах массовой информации.

Напомним, основной этап голосования на выборах в ДНР пройдет с 8 по 10 сентября. С 31 августа начнется досрочное голосование — для жителей труднодоступных и отдаленных районов. В ДНР образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Также будут работать 329 экстерриториальных участков в других регионах РФ.

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