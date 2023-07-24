Смогли вживую прикоснуться к истории: Молодежь из ДНР поучаствовала в культурно-историческом форуме «Истоки» в Печорах

Посещение мемориального комплекса «Князь Невский с дружиной» на берегу Чудского озера Псковской области Фото: Александр ИВАНОВ

Второй год подряд Федеральное агентство по делам молодежи организовывает культурно-исторический форум «Истоки» на территории паломнического центра города Печоры Псковской области. Молодые люди из более чем 70 регионов Российской Федерации съехались для участия в мероприятии, которое проходило в течении семи дней. Среди них были и студенты, преподаватели, сотрудники культурно-образовательных учреждений из новых регионов России.

Посещение мемориального комплекса «Князь Невский с дружиной» на берегу Чудского озера Псковской области Фото: Александр ИВАНОВ

Исторические экскурсы в эпохи князя Александра Невского, Ивана Грозного, Петра I, изучение программ и методов противодействия манипуляции фейковым новостям, в том числе, и в контексте проведения Специальной военной операции, общение с монахами Псково-Печерского монастыря и посещение богослужений.

Молодые люди из разных областей России на лекции о противодействии фейкам и дезинформации на территории паломнического центра в городе Печоры Фото: Александр ИВАНОВ

Изюминкой прошедшего мероприятия стало посещение мемориального комплекса, посвященного Князю Невскому с дружиной, расположенного в деревне Самолва Псковской области России, и открытого 11 сентября 2021 года при участии президента России Владимира Путина.

Реконструкция сражений 13 века у мемориального комплекса «Князь Невский с дружиной» Фото: Александр ИВАНОВ

Примерно на этом месте, на берегу Чудского озера в 1242 году произошло Ледовое побоище. Участников форума ждали реконструкции сражений с Ливонским орденом, вторгшимся в 13 веке на русскую землю, концертная программа.

Реконструкция сражений 13 века у мемориального комплекса «Князь Невский с дружиной» Фото: Александр ИВАНОВ

- Я второй раз посещаю культурно-исторический форум Истоки, первый был в сентябре прошлого года, когда вместе с ребятами из Донецкой и Луганской республик прямо здесь приняли участие в голосовании о присоединении освобожденных территорий к России. Это было прекрасное время, интереснейшие спикеры и встречи, познавательные лекции. Можно сказать, что всё время после прошлого заезда жил ностальгией – увидеть Россию, пообщаться со сверстниками из разных уголков нашей необъятной Родины, - вспоминает студент Мелитопольского университета Владислав Олифер. - Как только появилась возможность вновь посетить это место, я не раздумывая подал заявку. И вот опять интереснейшие лекции, экскурсии, добрейшая атмосфера. Теперь подошел к концу уже второй заезд, где я встретился с многими ребятами, с которыми познакомился в прошлом году. Могу сказать, что повышение духовного образования, патриотизма к Отечеству – это главные достижения «Истоков» в отношении участников.

Студенты из новых регионов посещают Изборскую крепость постройки 1330 года Фото: Александр ИВАНОВ

В последний день форума участников ждал прощальный подарок – экскурсия в еще одно знаковое для истории России место – Изборскую крепость.

Участники форума на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище

Защитное сооружение было построено в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли от атак воинствующих орденов Западной Европы. За время своего существования крепость выдержала восемь осад.

Студенты из новых регионов посещают Псково-Печорский монастырь, историю которого читает иеромонах Анастасий Байков Фото: Александр ИВАНОВ

- Вживую прикоснуться к истории путем посещения подобных Изборской крепости мест, имеет важное значение для людей, работающих в культурной, образовательной сфере. Так можно полностью понять наших предков, за что сражались, что делали для защиты Родины. Вы представьте, восемь веков назад русичи погибали здесь, останавливая поход западных завоевателей. История повторяется. И сейчас у нас линия соприкосновения около Донецка. В Славянский культурный центр Донецка, где я работаю, с собой привезу эту историю, впечатления и фотографии, – говорит сотрудник Центра Славянской культуры Донецка Мария Даева.

Участники форума Истоки у главной эмблемы мероприятия Фото: Александр ИВАНОВ

Студенты из новых регионов посещают Псково-Печорский монастырь, историю которого читает иеромонах Анастасий Байков Фото: Александр ИВАНОВ

Посещение мемориального комплекса «Князь Невский с дружиной» на берегу Чудского озера Псковской области Фото: Александр ИВАНОВ

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