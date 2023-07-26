Юные спортсмены добиваются высоких результатов

Фото: Минспорт ДНР

С 26 по 28 июня в Уфе команда Донецкой Народной Республики приняла участие в школьном спортивном фестивале «Россия - Беларусь».

- В соревнованиях участвовали победители региональных школьных соревнований регионов РФ и Республики Беларусь по 7 видам спорта в возрастной категории 12 - 14 лет. Это мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, бадминтон, шахматы, плавание, - рассказали в минспорте.

Команда нашей республики участвовала во всех турнирах.

- Было очень интересно, принимали радушно, тепло, и мы старались. Тренеры и наши болельщики остались довольны, - говорят ребята.

В соревнованиях по плаванию в дисциплине 50 метров брассом 3-е место занял Евгений Школа из Докучаевска. Алина Бондаренко заняла 3-е место в соревнованиях по шахматам среди девушек.

Юные спортсмены также заявили о себе на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, которое проходило в Чебоксарах с 26 по 28 июня. Дончанин Никита Зимин занял 2-е место. Наш спортсмен показал результат 4 метра 30 см в прыжках с шестом. Конкуренция была высокой. Участвовали 832 юных легкоатлета из 68 регионов России.

«Проделана огромная работа в непростых условиях. Только ваше трудолюбие, настойчивость, способности, знания, опыт и любовь к своему делу тренеров привели к успеху!» - написала Никите болельщица Ольга.

Завершились соревнования по боксу на Первых международных играх «Дети Приморья» во Владивостоке, где выступали спортсмены России, Белоруссии и Китая.

Все четверо участников от ДНР стали обладателями медалей игр различного достоинства.

«Золото» привезла домой 16-летняя жительница Макеевки Дарья Яцковская (на фото в синей форме). В своем финальном бою она одержала победу над соперницей из Китая Чжан Сяоин.

- Даша тренируется четыре года, и у нее уже много побед на чемпионатах различного уровня, - рассказала «КП» тренер чемпионки София Русанова. - Наши дети занимаются в непростых условиях, иногда нет возможности прийти на тренировку. Но воля к победе у них огромная! Международный турнир во Владивостоке - это очень серьезный уровень для наших спортсменов. С китайской спортсменкой Даша встречалась первый раз, в Китае очень высокий уровень подготовки боксеров. Так что победа в этом поединке для нас равна выходу в космос.

«Серебро» игр завоевал макеевец Максим Адамов. В финале он уступил Максиму Щекину из Фокина (Приморский край).

Бронзовыми медалистами игр стали дончанин Артем Ткачев и спортсмен из Шахтерска Марат Федосов.