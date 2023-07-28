Здравоохранение выходит на российский уровень

Врачи проходят курсы повышения квалификации.

Более двух тысяч аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки, частные. На сегодняшний день в основном это закрывает потребность, - сообщил Мурашко. - Открыты фельдшерско-акушерские пункты - сейчас оформляем лицензии, для того чтобы можно было получать медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте.

Также глава Минздрава рассказал, что для новых регионов подготовлена программа по модернизации «первичного звена». Ее начнут реализовывать уже в этом году.

- Это требует больших вложений. Но надо сказать, что мы с регионами-шефами сегодня это делаем, поскольку всего в модернизации сегодня 200 объектов и 89, по-моему, уже завершено. До конца года мы планируем еще где-то 90 - 93 объекта также сдать, - подчеркнул Мурашко.

Путин поддержал направление дополнительных средств из бюджета министерства на модернизацию первичного звена. Также президент отметил важным проведение профилактических осмотров взрослого населения, чего раньше в новых регионах «никогда не делали». Это направление, к сожалению, было упущено.

- По вашему поручению мы в том числе уже разработали все планы и начали в поликлиниках профилактические осмотры в Новороссии, потому что там, конечно, это очень востребовано населением, - доложил Мурашко. - Проведение профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Мы планируем в Новороссии не менее одного миллиона человек взрослого населения охватить: городское, сельское население, организованные коллективы.

Министр здравоохранения добавил, что в обследования будет входить расширенный скрининг, в том числе с акцентом на ряд злокачественных, наиболее часто встречающихся заболеваний.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Владимирская область помогла Центральной городской больнице Докучаевска. В медучреждении появились новые операционные столы, бестеневые лампы, ультрафиолетовые боксы для хранения стерильных инструментов, аппарат УЗИ, спецавтомобиль и многое другое. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

ОБУЧЕНИЕ МЕДИКОВ

Пульмонолог и врач функциональной диагностики Донецкого клинического территориального медицинского объединения прошли курс повышения квалификации «Функциональная диагностика в пульмонологии» со стажировкой у федеральных экспертов на базе Сеченовского университета.

В минздраве республики отметили, что цель курса - повышение качества диагностики заболеваний бронхолегочной системы, формирование эффективного взаимодействия пульмонологов и врачей функциональной диагностики.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦ

Недавно одна из отремонтированных шефами из Московской области больниц открылась в Новоазовске.

- Новоазовская центральная районная больница капитально отремонтирована, сюда завезена мебель, оборудование, врачи готовы приступить к диспансеризации взрослого населения. Шеф-регион также планирует помочь в решении кадровой проблемы - отправить в город врачей, - отметил и. о. министра здравоохранения республики Дмитрий Гарцев.

Работа по восстановлению больниц ведется и в Мариуполе. Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают городскую больницу № 1, пострадавшую в ходе боевых действий весной прошлого года. Здесь уже завершены работы в лабораторном корпусе площадью 400 квадратных метров.

- Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Ильичевского района города, - отметили в компании.

В лабораторном корпусе специалисты восстановили все поврежденные несущие конструкции, отремонтировали фасад, заменили кровлю и окна, провели новые инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку помещений и отмостку по контуру здания. Кроме того, на территории мариупольской горбольницы № 1 завершается восстановление инфекционного корпуса.

До конца 2023 года «Единый заказчик в сфере строительства» планирует восстановить в Мариуполе 12 городских медучреждений.

Также сейчас в Мариуполе продолжается масштабное строительство современного медицинского комплекса Федерального медико-биологического агентства. Работы на этом объекте, по оценке специалистов Военно-строительной компании Минобороны России, завершены на 77 процентов.