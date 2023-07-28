Иван Луцкан.

На мероприятии подвели итоги работы платформы за пять лет и озвучили идеи по дальнейшему развитию организации.

На заседании выступил и финалист второго сезона конкурса «Лидеры России» Виталий Хоценко, который с июня 2022 года по март 2023 года занимал пост председателя правительства Донецкой Народной Республики. Сейчас Хоценко занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

Хоценко отметил, что конкурс «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей») очень кардинально поменял его жизнь.

- Для меня это был очень полезный опыт, он мне дальше пригодился и в Минпромторге России, и работая на позиции председателя правительства Донецкой Народной Республики, еще когда регион не вошел в состав Российской Федерации. Там, в Донбассе, снова свела жизнь со многими «Лидерами России» не только второго сезона, в котором я участвовал, но и других сезонов. Могу сказать, что ребята очень чуткие, очень небезразличные. Сегодня многие участвуют в восстановлении городов, сел не только в Донецке, но и во всех республиках, областях в наших новых регионах, гуманитарные грузы привозят, многие помогают по своей специализации, - отметил Виталий Хоценко.

Экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики отметил, что его товарищ и друг Иван Луцкан, главный врач офтальмологической клиники в Якутии, уже шесть раз был в Донбассе.

- Уже больше тысячи операций сделали, помогли людям восстановить зрение. Многие работают на управленческих позициях, из многих регионов страны приехали и начали работать, - отметил Хоценко.

Также финалист второго сезона конкурса «Лидеры России» привел в пример Олега Трофимова.

- Он пришел на должность замминистра образования Донецкой Народной Республики, сегодня - уже первый заместитель министра образования и науки там. Многое получается, конечно, благодаря регионам-шефам, администрации президента, правительству - все работают на результат, - подчеркнул экс-премьер-министр региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Якутские офтальмологи успешно прооперировали тысячу жителей Донбасса

Тысячи жителей Донбасса, испытывающих проблемы со зрением, получили помощь от якутских офтальмологов, которые пришли на помощь людям. Медики оказали более 7000 консультаций и успешно провели 1000 операций по восстановлению зрения под руководством победителя «Лидеров России» (флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей») Ивана Луцкана.

Офтальмологи работали в нескольких городах республики группами, однако уже в июне Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница, которой руководит Иван Луцкан, первой из российских медицинских учреждений открыла филиал в Донецкой Народной Республике - в городе Кировское.

- Высокая востребованность в этом подвигла расширить наше присутствие до формата полноценного филиала. Большую поддержку, с одной стороны, оказало правительство Донецкой Народной Республики, которое ранее возглавлял мой коллега по конкурсу «Лидеры России» Виталий Хоценко, с другой стороны - глава Якутии Айсен Николаев, - говорит Иван Луцкан. - Теперь можем принимать специалистов на работу и на постоянной основе использовать медицинское оборудование, которое каждый раз везли с собой за 10 тысяч километров из Якутии.

Иван Луцкан считает, что жители региона ценят не только культурное и уважительное отношение к ним врачей Якутии, а в первую очередь высокие стандарты российской медицины.

- По поручению президента России в Донбассе мы применяем самые современные методы лечения, которым нас учат в Межотраслевом научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова в Москве. В 2023 году его возглавил мой хороший товарищ, победитель «Лидеров России» Дмитрий Арсютов из Чувашии. Я благодарен коллегам за то, что они делятся с нами знаниями и опытом. Вместе мы показываем высокий класс медицины и еще раз доказываем, что Россия своих не бросает, - отмечает Иван Луцкан.