Здание Центра охраны материнства и детства в Донецке планируют реконструировать

Прежде всего специалистам предстоит отремонтировать сильно пострадавшую от обстрела крышу. Фото: Минздрав ДНР

Здание Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшее год назад в результате обстрела ВСУ, требует ремонта. Здесь необходимо заменить коммуникации и поврежденную кровлю. Об этом сообщила ДАН генеральный директор учреждения Анна Железная.

По ее словам, в дальнейшем центр предполагается объединить со строящимся по поручению Президента России перинатальным центром в Донецке.

- Новый перинатальный центр будет состоять из двух корпусов - нового, который сейчас строится, и тот, который сейчас Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. По крайней мере, так планируется. Обсуждается вопрос капитального ремонта либо реконструкции старого здания для того, чтобы оно в плане условий не отставало от нового корпуса, - заявила она.

В медцентре занимаются выхаживанием новорожденных детей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сообщается, что в медучреждении необходимо обновить все инженерные коммуникации - вентиляцию, водоснабжение, электричество и интернет. Само здание находится в неплохом состоянии, кроме поврежденной обстрелом крыши.

- Она временно закрыта, отремонтирована, но это не решило проблемы, которые случились после повреждения, - отметила Анна Железная.

Напомним, 13 июня 2022 года во второй половине дня украинская артиллерия нанесла мощнейший и небывалый удар по Донецку. За два часа было выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Прилеты фиксировались и в районе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Минздрава ДНР.

Тогда украинский снаряд оставил на крыше больницы воронку с небольшой котлован. Взрывной волной выбило 117 окон и повредило более полусотни дверей.

Чудом никто из сотрудников, беременных, рожениц и младенцев не пострадал. При этом троих новорожденных никак нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения. Заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов оставался с ними, фактически закрывая собой от обстрела. За героический поступок его наградили медалью «За отвагу».

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