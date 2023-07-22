Специалисты службы технической поддержки, которые общаются с гражданами, должны вникать в проблему и помогать ее решать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР призвали интернет-операторов улучшить качество работы с абонентами. С таким заявлением к провайдерам обратились в Министерстве связи Республики.

Там уточнили, что речь, в частности, идет о службе технической поддержки.

- По Донецку местные операторы хорошо работают, хотя иногда жалобы все же появляются. Буквально неделю назад мы собирались с ними и попросили обратить внимание на качество работы с абонентами службы технической поддержки. Сотрудники, которые общаются с гражданами, должны вникать в проблему и помогать ее решать, - отметил глава ведомства Денис Курашов в интервью ДАН.

По Донецку местные операторы работают хорошо, хотя иногда жалобы от абонентов все же появляются Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сообщается, что при условии некачественного оказания услуг жители могут обратиться в Роскомнадзор, который возьмется за проверку. Вместе с тем Курашов напомнил, что где-то у операторов имеются объективные проблемы - скажем, нет возможности проложить кабель в телефонную канализацию из-за того, что она разрушена, или необходимо урегулировать вопрос с собственниками жилья о подвесе линий связи.

- Поэтому в этот вопрос мы сейчас включились - выявляем проблемы операторов, что им необходимо для улучшения качества услуг, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР мобильный интернет российских операторов связи заработает к осени 2023 года. Сейчас специалисты занимаются модернизацией сети для тарификации обмена трафика между операторами.

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