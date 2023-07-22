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Общество22 июля 2023 8:30

В ДНР призвали интернет-операторов улучшить качество работы с абонентами

Речь идет о службе технической поддержки провайдеров
Ирина ДМИТРИЕВА
Специалисты службы технической поддержки, которые общаются с гражданами, должны вникать в проблему и помогать ее решать

Специалисты службы технической поддержки, которые общаются с гражданами, должны вникать в проблему и помогать ее решать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР призвали интернет-операторов улучшить качество работы с абонентами. С таким заявлением к провайдерам обратились в Министерстве связи Республики.

Там уточнили, что речь, в частности, идет о службе технической поддержки.

- По Донецку местные операторы хорошо работают, хотя иногда жалобы все же появляются. Буквально неделю назад мы собирались с ними и попросили обратить внимание на качество работы с абонентами службы технической поддержки. Сотрудники, которые общаются с гражданами, должны вникать в проблему и помогать ее решать, - отметил глава ведомства Денис Курашов в интервью ДАН.

По Донецку местные операторы работают хорошо, хотя иногда жалобы от абонентов все же появляются

По Донецку местные операторы работают хорошо, хотя иногда жалобы от абонентов все же появляются

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сообщается, что при условии некачественного оказания услуг жители могут обратиться в Роскомнадзор, который возьмется за проверку. Вместе с тем Курашов напомнил, что где-то у операторов имеются объективные проблемы - скажем, нет возможности проложить кабель в телефонную канализацию из-за того, что она разрушена, или необходимо урегулировать вопрос с собственниками жилья о подвесе линий связи.

- Поэтому в этот вопрос мы сейчас включились - выявляем проблемы операторов, что им необходимо для улучшения качества услуг, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР мобильный интернет российских операторов связи заработает к осени 2023 года. Сейчас специалисты занимаются модернизацией сети для тарификации обмена трафика между операторами.

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