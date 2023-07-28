Огонь, вода и хлеб по-братски

Братья-близнецы «Крокодил» и «Купол».

Сражаются за Родину в зоне СВО в том числе и братья-близнецы. И это в Российской армии не единичный случай. Ведь брат нет подведет никогда.

НИКТО, КРОМЕ НАС

Военнослужащие с позывными «Крокодил» и «Купол», у которых душа в тельняшке, служат в одной батарее. На одном из важнейших участков фронта в СВО. Парни командуют боевыми расчетами машин реактивных систем залпового огня «Град». Жаркая работа.

В зону спецоперации братья попали не одновременно.

Первого из близнецов призвали в рамках мобилизации осенью 2022 года. Второй решил отправиться за братом, чтобы поддержать самого родного человека и, если что, помочь ему в трудный час.

- Мы сейчас - командиры боевых машин. У каждого из нас есть свой расчет. Как все было? После окончания учебы призвали в армию. Я лично понял, что армия - это мое. Пошел служить по контракту. Давно это было, еще в 2016 году, - сообщил один из близнецов, который имеет позывной «Крокодил».

- Ну а что, я пошел за братом, в феврале 2023-го… - признался близнец с позывным «Купол». - Почему пошел? Да чтобы прикрывать ему спину. Чтобы вместе держаться.

И они держатся вместе. Крепко.

- С приездом брата стало, скажем так, намного спокойнее и увереннее, - признается близнец с позывным «Крокодил». - Конечно, мы поддерживаем друг друга во всем.

- Мы победим обязательно. Это сто процентов. За нами сила, - подводит черту брат с позывным «Купол».

Срочную оба брата успешно отслужили в воздушно-десантных войсках. Эта закалка сказывается и сейчас. Каждый из близнецов сегодня командует боевой машиной реактивной системы залпового огня БМ-21. Их расчеты работают в одной батарее РСЗО. За отличные показатели в поражении объектов противника братья-артиллеристы в этом году получили государственные награды.

На их бейсболках цвета хаки нашиты флаги с серпом и молотом, одного из символов непобедимой Советской армии. У «Купола» - красный. У «Крокодила» - зеленый. Ну чтобы различать их посторонним.

И они очень хорошо знают, что такое «сражаться за Родину» спиной к спине.

ЧЕТЫРЕ БРАТА - СИЛА!

В мае 2023-го стало известно, что четверо родных братьев, трое из которых - близнецы, в зоне СВО работают в одном расчете артиллерийской установки «Гиацинт-Б». И по-братски вместе, слаженно, уничтожают огневые позиции боевиков вооруженных сил Украины.

- Четверо братьев уже девятый месяц практически в круглосуточном режиме бьют по позициям противника. Орудие буксируемое. Очень многое в его эффективности и неуязвимости зависит от высокой слаженности и быстроты реакции расчета. С этим у четырех братьев проблем точно нет.

БЕЛГОРОДСКИЕ БОГАТЫРИ

Сыновья простой белгородской женщины Натальи Ивановны - близнецы Владимир и Николай - сейчас находятся на передовой. Один служит по контракту. Второй был мобилизован. Но и тот и другой сделали выбор осознанно. Отец и мать гордятся сыновьями, хотя и очень за них переживают.

- Характером разные совсем, хоть и близнецы. За Колю я меньше волнуюсь, - признавалась белгородским журналистам мама близнецов Наталья Ивановна. - Коля, он более спокойный, много лет служит. А вот за Володю сильнее переживаю: он в разведроте, сапер, и такой же, как я, эмоциональный. Все ему надо, везде лезет.

Владимир, как и брат, проявил себя на фронте достойно. Через полгода участия в СВО был награжден медалью.

В апреле у близнецов был день рождения - им исполнилось по 27 лет. Они не женаты, но девушки есть. Ждут и Колю, и Володю.

Да мы все их ждем. Всех наших братьев.

КСТАТИ

Два старших брата 11-летнего мальчика-героя Федора из Брянской области, который при нападении диверсантов был ранен, но смог вывести из зоны обстрела двух младших девочек, проходят службу в зоне СВО. Братья, после того как стало известно о поступке младшего, вышли на связь и заявили, что гордятся его поступком. Всего в семье Федора шестеро детей.