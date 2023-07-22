После фронта можно и в депутаты

Николай Лазарев.

В преддверии сентябрьских выборов во многих регионах в депутаты решили баллотироваться бойцы СВО - и те, кто сейчас находится за «ленточкой», и те, кого отправили в тыл после ранения. Так, на место в Законодательном собрании Ульяновской области от партии «Единая Россия» претендуют сразу четверо фронтовиков - Николай Лазарев, Алексей Кошаев, Олег Чичнев и Владимир Ожогин.

«Хочу быть полезным»

Николая Лазарева в Ульяновске знают многие. Глава Совета областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» воевал в Афганистане пулеметчиком легендарной 9-й роты, за что его наградили медалью «За отвагу». Вернувшись из армии, получил два высших образования, много работал на благо родного города, стал депутатом гордумы. А после начала СВО не раздумывая записался добровольцем и отправился за «ленточку», где и находится до сих пор.

Николай Лазарев признается: подать документы в Заксобрание региона его привело желание поддержать земляков, которые будут возвращаться с СВО домой.

- Имея опыт афганской войны, хочу быть полезным нашим Вооруженным силам, нашей Родине. Ребята, которые пройдут через горнило специальной военной операции, после возвращения должны быть уверены в стопроцентной поддержке со стороны государства. Я вижу это своей главной задачей, - говорит фронтовик.

«Защитники нужны везде»

Алексей Кошаев, бывший мэр Димитровграда, тоже отправился в зону СВО добровольцем - не смог остаться в стороне. И именно неравнодушие привело его к желанию баллотироваться в депутаты.

- Для меня сам факт регистрации в качестве кандидата на выборах в парламент региона - это важный и ответственный шаг. Уверен, помогать людям можно не только на передовой, с оружием в руках. Защитники нужны везде. Консолидация всех здоровых сил общества в текущей ситуации СВО и противостояния с коллективным Западом жизненно важна, - уверен боец. - Нужно создать обновленную, эффективно работающую команду как на региональном, так и городском уровнях.

Подав заявления для регистрации в качестве кандидатов, Николай Лазарев и Алексей Кошаев отправились обратно на передовую.

«Быть со своей страной»

Депутат Ульяновской городской думы Владимир Ожогин, как и многие его земляки, в 2022 году без раздумий отправился добровольцем в зону СВО. Отслужив в подразделении «Барс», вернулся на родную землю, чтобы помогать в другом качестве. Сегодня Владимир Ожогин возит бойцам гуманитарную помощь.

Владимир Ожогин.

Бойцы подчеркивают: для них участие в выборах и депутатское кресло - это продолжение службы на благо страны.

- Быть со своей страной, с президентом в это время - долг и обязанность любого, кто любит свою Родину. Поэтому я с партией «Единая Россия», с теми, кто проводит данный курс в жизнь, кто борется за сохранность и независимость государства, - поделился награжденный медалью «За отвагу» боец 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Олег Чичнев. После ранения мужчина не может вернуться на передовую, однако не мыслит себя без служения Родине. - Общественно-политическая работа - это также служение своей стране. Раньше я служил в составе Вооруженных сил Российской Федерации, теперь хочу продолжить службу в рядах партии.