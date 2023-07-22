Поддержка обеспечена

Пока ремонтируются здания, прием посетителей ведется в мобильных офисах МФЦ.

В республике идут большие перемены в сфере социального обеспечения. Сейчас в ДНР на постоянной основе производится выплата 14 видов региональных социальных пособий. С 1 января на территории республики начал свою работу Социальный фонд России, который также выплачивает пособия и социальные выплаты, аналогичные предоставляемым министерством труда и социальной политики ДНР.

Возникла ситуация, когда одновременно производятся региональные выплаты и федеральные. Для ее урегулирования приказом министерства труда и социальной политики ДНР от 07.06.2023 № 66/Д был изменен порядок назначения и выплаты некоторых социальных пособий.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Выплата помощи на ребенка до достижения им трехлетнего возраста прекращается в случае назначения единого пособия или ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. А помощь на детей одиноким матерям, отцам прекращается в случае назначения единого пособия. Данные выплаты прекращают выплачиваться с августа 2023 года.

Однако, когда ваш ребенок достигнет возраста полутора лет и при условии неполучения единого пособия можно будет обратиться за назначением региональной помощи на ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Заявление подается в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания.

При назначении пенсии в соответствии с федеральными законами РФ прекращаются выплаты помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства; лицам, не имеющим права на пенсию и инвалидам; на детей по случаю потери кормильца.

В случае, если назначена федеральная ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, то прекращаются следующие региональные выплаты:

компенсация по уходу за инвалидом I группы, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства.

В то же время при назначении федеральных выплат не будут прекращены следующие республиканские выплаты. Это государственная помощь:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые воспитываются в приемных семьях;

семьям, имеющих троих и более детей;

социальная помощь малообеспеченным семьям;

детям, родители которых не оплачивают алименты.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ МФЦ

В республике продолжает развиваться система предоставления жителям государственных услуг через многофункциональный центр (МФЦ). Сейчас в городах и районах работают 29 отделений МФЦ, в которых суммарно 208 окон.

До конца года откроют еще 13 отделений, а в действующих - значительно увеличится число окон. Количество услуг в МФЦ достигло почти сорока и продолжает расти.

По итогам первого полугодия самыми популярными являются получение ИНН (102 тысячи), ОМС (86 тысяч), СНИЛС (79 тысяч) и учетной записи на Госуслугах (46 тысяч).

Сейчас активно идет работа по ремонту и модернизации практически всех подразделений МФЦ. Это поможет сократить время приема посетителей и ускорить предоставление госуслуг.