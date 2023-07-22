Азовское море: новая веха в истории

До конца 1985 года популяция азовских осетровых неуклонно увеличивалось.

Весь Советский Союз в свое время кормило Азовское море свежей и вкусной рыбой. 18% морепродуктов на прилавках магазинов составляли именно морепродукты из этого региона. А что сейчас? ДНР и себя-то обеспечивает деликатесами разве что на 3,6%, о масштабах страны и говорить не приходится. Создать рабочие места, повысить продовольственную безопасность, дать толчок развитию новых отраслей экономики - вот цели, которых достигнет ДНР благодаря Азовскому морю. О перспективах рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на заседании подкомиссии «Социально-экономическое и экологическое развитие акватории Азовского бассейна и регионов приазовского побережья» в составе комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

УНИКАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ БАССЕЙН

В составе подкомиссии - представители администрации Президента РФ, министерств Российской Федерации, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым, «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Института исследований и экспертизы ВЭБ.

Выступление Денис Пушилин начал с того, что еще 19 декабря 2022 года обратился к Владимиру Путину с инициативой разработки проекта по развитию акватории Азовского бассейна.

- Его потенциал и ресурсы сильно недооценены и используются нерационально, - отметил Денис Пушилин. - А между тем это поистине уникальный водный бассейн. Его воды содержат 92 микроэлемента, особенно полезен среди них йод. Относительно низкая соленость обеспечивает очень высокую биологическую активность. Тем не менее

в море есть существенные запасы поваренной и других солей, а в Сивашском заливе возможна их промышленная добыча. А растительный и животный мир? Он насчитывает 103 вида. В 30-е годы прошлого века здесь добывалось 18 процентов всей рыбной продукции Советского Союза.

ОЗДОРОВИТЬ

Но в последние десятилетия экологическое состояние Азовского бассейна только ухудшалось. Различную деятельность вели, но негативное воздействие на природу не учитывали. Из-за быстрого осолонения воды резко выросла численность медуз. Рыбаки жалуются: до 80% улова в сетях - медузы.

- Необходимо ввести правила оценки всех новых объектов, открывающихся в зоне бассейна, с точки зрения экологической безопасности и влияния на природную среду, - о том, как улучшить ситуацию, рассказал Денис Пушилин. - Затем надо начать работы по оздоровлению Азовского моря и его зарыблению. Это даст хороший экономический эффект, ведь логистические издержки по доставке в Центральную Россию рыбы с Дальнего Востока достаточно велики. Ежегодные уловы рыбы в акватории моря достигали 300 тысяч тонн. Территорию комбината «Азовсталь» необходимо очистить, а на его месте создать научно-промышленный технопарк. Ровно так, как и было доложено Президенту Российской Федерации, - теперь необходимо перейти к реализации.