Макеевка возвращается к мирной жизни

Денис Пушилин встретился с жителями.

- В Червоногвардейском районе повреждено 213 домов, в Кировском районе - 67. Также у нас пострадало в Червоногвардейском районе 10 детсадов и столько же школ. В Кировском районе - два детских сада и две школы, - уточнил мэр Макеевки Владислав Ключаров. - Пострадали и лечебные заведения. Самое большое разрушение получила горбольница № 2 Макеевки. Там выбиты 1500 окон. Оперативным штабом сразу было принято решение рассылать врачей и больных в другие больницы города.

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ

Жители не остались без поддержки властей. Дома отремонтируют, а людям окажут финансовую помощь.

- Принято решение на федеральном уровне: все будет восстанавливаться - крыши, оконные блоки. Будет поручение нашему министерству строительства совместно с администрацией города. Также будут подключены регионы-шефы, - рассказал в ходе встречи с макеевчанами временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что работа будет организована масштабная, для восстановления сюда перебросят подрядные организации с других объектов. Параллельно с этим будут решаться и вопросы с документами на жилье, поскольку есть люди, которые вынужденно покинули свои квартиры и дома.

- По частному сектору с учетом особенностей будут выделяться средства на компенсацию. Многоквартирные дома - по факту будет производиться ремонт, - добавил Пушилин.

СТОИМОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА КОНТРОЛЕ

Некоторые жители города приняли решение самостоятельно сделать ремонт своего жилья. Однако наткнулись на проблему: недобросовестные предприниматели завысили цены на стройматериалы. Об этом люди пожаловались Денису Пушилину. Руководитель региона назвал такие действия недопустимыми и поручил провести проверки, в том числе и Народному контролю.

В ходе рейда по одному из специализированных гипермаркетов выяснилось, что информация о росте в несколько раз цен на стройматериалы оказалась слухами. Значительных нарушений выявлено не было. При этом были найдены товары, стоимость которых оказалась ниже, чем в других регионах.