Дарья Морозова обратилась в ООН и ЮНИСЕФ по факту принудительной передачи Украиной детей-сирот из ДНР в Италию

Дарья Морозова. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова настаивает на тщательном расследовании фактов насильственного перемещения сирот, проживавших на территории Донецкой Народной Республики, которые были вывезены государством Украина за рубеж.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Накануне в открытом доступе были опубликованы кадры жестокого обращения по отношению к одному из этих несовершеннолетних.

- По данным публичных источников, сотрудники органов опеки Италии предпринимают попытку по принудительной передаче воспитанников учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, которые были перемещены украинскими властями с территории ДНР в Итальянскую Республику. Согласно информации, сопровождающей видео, эти действия происходят без уведомления и доступа воспитателей, которые являются законными опекунами детей, - говорится в сообщении аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

ОЗАБОЧЕННОСТЬ НЕ БЕСПОЧВЕННА

По факту публикации этого видео Дарья Морозова в официальном порядке обратилась в ООН и ЮНИСЕФ. Она настаивает на беспристрастном рассмотрении данной ситуации.

- Ожидаю, что международные организации примут меры реагирования и дадут соответствующую правовую оценку действиям как правительства Украины, так и официальных представителей иностранных государств, которые задействованы в неправомерных действиях по отношению к сиротам, выехавшим с территории ДНР, - рассказывает Дарья Васильевна. - Также подчеркиваю, что я, как Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике, неоднократно поднимала публично вопрос вывоза воспитанников детских домов представителями государства Украина с территории ДНР за границу. Данное видео лишь доказывает, что наша озабоченность не является беспочвенной.

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