Скорость, маневренность, высокая проходимость такой мототехники востребованы на передовой. Фото: скриншот с видео в телеграм-канале руководителя региона Дениса Пушилина

Врио Главы ДНР Денис Пушилин передал бойцам на передовую двадцать квадрациклов.

ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Скорость, маневренность, высокая проходимость квадроциклов оказались востребованы на передовой. Передал сегодня пяти нашим подразделениям: ОБТФ «Каскад», «Сомали», «Спарта», 114-й бригаде, 3-му мотострелковому батальону - очередную партию из двадцати машин, - рассказал в своем телеграм-канале Денис Владимирович. - Квадроциклы позволяют не только выполнять оперативные задачи, но, что немаловажно, спасать жизни и здоровье ребят. Потому что на них вывозят и раненых - это мобильное и удобное средство.

Руководитель региона отметил меценатов, которые понимают потребности бойцов и понимают, что очень важно приближение победы всеми доступными способами.

Денис Пушилин подчеркнул, что это очередная партия, но не последняя, которая передается подразделениям.

«ПО ПРОХОДИМОСТИ - ЭТО ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ»

О важности наличия такой мототехники на передовой заявил военнослужащий «Каскада» Андрей. Он рассказал, что на квадроциклах удобно передвигаться по пересеченной местности, доставлять боеприпасы, а операторам БПЛА – добираться до беспилотников.

- По проходимости, поскольку это полноприводная техника, по пересеченной местности - это пять из пяти, - оценил боец.

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