Марат Хуснуллин: 120 километров трассы от Луганска до Донецка будут отремонтированы уже в этом году

Марат Хуснуллин. Фото: Телеграм вице-премьера России

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году будут отремонтированы почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка. Сейчас дорога в ЛНР готова на 70 процентов, а в ДНР - на 40.

ТРАССУ В ДНР СДЕЛАЮТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

- Мы продолжаем восстановление дорожной инфраструктуры в новых регионах. В частности, в этом году приведем в порядок 65,4 километров в ДНР, а также два участка протяженностью 25,3 и 27,7 километра в ЛНР на трассе Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк. Сейчас участок в ДНР от Донецка до города Снежное готов на 40%. На нем уже уложили 85% дорожного покрытия, - рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, на следующий год останется еще 26,3 километра на территории ЛНР. После завершения всех работ будет обеспечен свободный проезд между пунктом пропуска «Танюшевка» и Луганском, а также проезд в сторону Донецка.

Над восстановлением трассы трудится порядка 700 человек и привлечено 235 единиц техники.

Дорожные работы не останавливаются ни на день. Фото: Департамент информационной политики Администрации губернатора Самарской области

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТИРУЕТ ДОРОГИ В СНЕЖНОМ

В Снежном продолжаются работы по ремонту городских дорог. Дорожники из Самарской области ремонтируют асфальтобетонное покрытие по улице Фрунзе и улице 250-летия Донбасса.

- Самарские специалисты уже завершили ремонт дорог на двух участках улицы Ленина от улицы Гагарина до дома № 7 и от дома № 21 до дома № 45, а также на участке дороги, которая ведет к Центральной городской больнице, и на участке улица Первоуральская, от улицы Мира до городской больницы № 2, - сообщает Департамент информационной политики Администрации губернатора Самарской области.

ГОРЛОВКЕ ПОМОГАЕТ КУЗБАСС

В Горловку привезли новую технику для ремонта дорог из Кемеровской области. Кузбасс передал подшефному городу автогудронатор, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и дорожные катки, сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области – Кузбасса.

Дорожные работы не останавливаются ни на день. Фото: Департамент информационной политики Администрации губернатора Самарской области

- На прошлой неделе в Горловку доставили также комплектующие для асфальтобетонного завода от региона-шефа. Запустить работу предприятия планируют в середине августа, - говорится в сообщении.

ПЕНЗА ВОССТАНАВЛИВАЕТ ДОРОГУ НА МАРИУПОЛЬ

В ДНР специалисты из Пензы ремонтируют одну из основных транспортных артерий Республики – дорогу «Амвросиевка – Тельманово - Мариуполь». Строительные бригады уже уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта.

Дорожные работы не останавливаются ни на день. Фото: Департамент информационной политики Администрации губернатора Самарской области

В ДОНЕЦКЕ ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТ В ПЯТИ РАЙОНАХ

Кроме того, в столице ДНР несмотря на постоянные обстрелы продолжают ремонт дорог в пяти районах. Специалисты ремонтируют дорожное покрытие в Буденновском, Ворошиловском, Кировском, Киевском и Петровском районах.

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