Крупнейшее в ДНР предприятие по производству стеклопакетов готово выдавать больший объем продукции

За смену на предприятии могут производить до 150 окон. Фото: АГ ДНР

Предприятие по производству металлопластиковых окон в Макеевке должно работать на полную мощность. Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня ознакомился с производственными мощностями ООО «Мастер-пласт-2007». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Пушилин в сопровождении и. о. заместителя Председателя Правительства ДНР – министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака осмотрел цех по нарезке и сборке оконного профиля, стекольный цех и склад готовой продукции.

Предприятие основано в 1999 году, считается крупнейшим в Республике в этой сфере. В смену может производить 100-150 окон, в месяц от 5000 до 9000 кв. м, сотрудников порядка 50 человек.

- Собственное производство стеклопакетов, согласно нормам и ГОСТам выполняем заказы для ДНР и ЛНР, рассказал директор ООО «Мастер-пласт-2007» Геннадий Уздемир.

После обстрела 4 июля вооруженными формированиями Украины инфраструктуры и жилых домов в Червоногвардейском районе Макеевки на восстановление сразу отправили 200 окон.

Денис Пушилин ознакомился с производственными мощностями ООО «Мастер-пласт-2007». Фото: АГ ДНР

На вопрос руководителя региона, какие есть сложности в работе, Уздемир отметил проблему с загрузкой, предприятие не загружено на полную мощность, при этом готово выдавать больший объем продукции.

- Что можно производить и то, что можно закупить на территории Республики, это должно быть в первую очередь задействовано, - подчеркнул Денис Пушилин.

Руководитель региона поручил Владимиру Рущаку проанализировать мощности производства и принять активное участие в решении проблемных вопросов.

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