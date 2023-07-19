ВСУ реактивным снарядом разрушили бытовку дворников в Киевском районе Донецка

Остатки реактивного снаряда град долго лежали во дворе дома по Куйбышева Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Ночь на 19 июля выдалась в Донецке неспокойной. ВСУ круглые сутки вели обстрелы, с нашей стороны работало ПВО.

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли два человека - в Кировском районе Донецка и в освобожденной в 2022 году Владимировке Волновахского района. Ранены семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень.

Повреждения получили девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой. Также пострадали пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу.

Под обстрел попал и Привокзальный микрорайон в Киевском районе Донецка. «Комсомолка» побывала на месте обстрела.

Поврежденная взрывом бытовка Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В доме по ул. Артема 210 б на первый взгляд следов попадания не видно. Ситуацию прояснила дворник Людмила (по ее просьбе имя изменено): реактивный снаряд ВСУ попал прямо в подъезд, но не на лестничную площадку, а в бытовку.

- Выбросило взрывом двери, перебило все. Нет у нас теперь бытовки. Там у нас рама запасная хранилась со стеклами – на всякий случай. Теперь только мелкие кусочки остались, вот, выношу в мусор, - пожаловалась Людмила.

Следы попадания ракеты «Хаймарс» Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Еще один снаряд угодил в крышу дома по ул. Куйбышева. Этому двору в последний год не везет: в соседний дом влетело два «Хаймарса», снесло перекрытие между первым и вторым этажами. Огромный пролом до сих пор напоминает об этой трагедии. Тот обстрел унес жизни обычной донецкой семьи, их тела долго доставали из-под развалин. Сейчас дом является аварийным, большая часть жильцов расселена.

Возле пострадавшего 18 июля дома клумбы, часть жильцов - страстные любители цветов. И вот им выпало новое испытание.

Остатки ракеты от «Града» еще в середине дня 19 июля валялись у подъезда. Одним из последствий попадания стали разошедшиеся плиты в торце дома около крыши.

Коммунальщики ликвидируют последствия попадания в бытовку Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

К счастью, эти две ракеты не забрали ничью жизнь. По данным представительства ДНР в СЦКК, использовалось РСЗО БМ-21 «Град» с применением ракет 9М22С зажигательного типа.

А всего за сутки территория Республики была обстреляна 93 раза, выпущено более 490 боеприпасов артиллерии калибром 152 и 155 мм и из РСЗО, в том числе ракеты производства Турции. Практически все удары наносились по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры.

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