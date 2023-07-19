Денис Пушилин: Память о «Гиви» живет, и его батальон «Сомали» продолжает дело своего первого командира

Сегодня Михаилу Толстых могло бы исполниться 43 года Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») еще при жизни стал легендой в военном противостоянии Донбасса против Украины. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Сегодня могло бы исполниться 43 года Герою Донецкой Народной Республики Михаилу Толстых. Уроженец Иловайска, он с первых дней конфликта сражался за Русскую землю. «Когда увидел, что происходит, не выдержал», – говорил он. И эти слова звучали в унисон с мнением тысяч и тысяч наших земляков. Еще при жизни стал легендой. Энергичный, смелый, бесстрашный, с настоящим донбасским характером – в этом был весь Михаил, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что жизнь Героя трагически оборвалась в 2017 году в результате вражеского теракта. Но память о «Гиви» живет. Как и его батальон «Сомали», который продолжает дело своего первого командира.

В иловайской школе, где учился Герой ДНР, прошло возложение цветов к памятной доске. Фото: АГ Иловайска

По случаю дня рождения Михаила Толстых в иловайской школе, где учился Герой ДНР, прошло возложение цветов к памятной доске. Память легендарного комбата «Сомали» почтили минутой молчания.

- Минутой молчания почтили память настоящего Героя и Человека, искренне любившего свой родной край. Михаил всегда самоотверженно шёл вперёд и вёл за собой своих бойцов. Память жива, и люди, совершавшие подвиги подобно своим дедам и прадедам, будут жить, пока мы о них помним, - сказал глава администрации Иловайска Руслан Дудников, который принял участие в возложении цветов.

В иловайской школе, где учился Герой ДНР, прошло возложение цветов к памятной доске. Фото: АГ Иловайска

Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР сражался с самого начала конфликта. С мая 2014-го принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября — за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник ВС Республики. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях. Погиб в результате террористического акта 8 февраля 2017 года в здании штаба подразделения «Сомали» в Макеевке. Похоронен Герой в Донецке. На его доме в Иловайске и школе, где он учился, установлены мемориальные таблички, также ему установлен бюст на Аллее Героев в столице Республики.

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