Денис Пушилин: Предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность проезда людей на Крым были на высоком уровне

Для отдыха и помощи людям задействованы перехватывающие парковки под Новоазовском. Фото: Минтранс ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня рассказал, какие предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность проезда людей на Крым через территорию Республики были на высоком уровне.

- Сейчас соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность прохождения по данному маршруту. И нашими военнослужащими предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность на данном маршруте были на высоком уровне, — отметил в эфире телеканала Россия-24 Пушилин.

Он добавил, что вчера ночью на административной границе ДНР собралось порядка 13 500 автомобилей, но благодаря перенаправлению потоков на другие дороги, очередь удалось значительно уменьшить.

- Достаточно быстро соответствующие службы, а также при поддержке волонтеров «Единой России», удалось эту очередь перенаправить по потокам, и к утру ситуация была полностью выровнена. Был упрощенный режим пересечения административной границы, при этом были приняты дополнительные меры безопасности. Волонтеры оказывали помощь, когда очередь была в активной фазе, они предоставляли воду, продукты питания, оказывали медицинскую консультацию. В течение вчерашнего дня ситуация полностью была выровнена, — подчеркнул руководитель региона.

Пушилин добавил, что также были задействованы перехватывающие парковки, которые ранее были организованы по поручению первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

- Все, кто проезжал транзитом, могли это сделать достаточно в комфортных условиях. Но работа не останавливается, прорабатывается дополнительная возможность информирования, это — соответствующие смс, горячая линия. Вся эта комплексная работа нацелена на то, чтобы в этот период, пока с Крымским мостом будут проходить ремонтные работы, граждане по сухопутному пути могли достаточно комфортно перемещаться, — заключил он.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено с ночи на понедельник из-за украинской атаки надводными беспилотниками, в результате чего частично повреждены конструкции переправы. Несмотря на открытие реверсного движения по мосту, основной поток транспорта ориентирован через новые регионы. Это единственный сухопутный маршрут на полуостров.

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