Глава ДНР рассказал, как решаются вопросы поддержки жителей Республики, мобилизованных для участия в спецоперации

Руководитель рабочей группы Дмитрий Конов рассказал Денису Пушилину о проводимой работе. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с членами Межведомственной рабочей группы по вопросам социальной, правовой и информационной поддержки жителей Республики, мобилизованных для участия в СВО, и членов их семей.

- С какими проблемами чаще всего обращаются военнослужащие и как они решаются, обсудил с членами Межведомственной рабочей группы, - написал в своем телеграм-канале руководитель региона.

Он отметил, что рабочая группа получает информацию с горячей линии 45-0-45, отрабатывает обращения в мой адрес, жалобы в соцсетях, взаимодействуя с координационной группой по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Турчак, и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

- В основном люди обращаются за консультацией, не зная, куда идти по тому или иному вопросу, а также по вопросам розыска военнослужащих, поступления в вузы по квоте, лечения при ранениях и прохождения военно-врачебной комиссии, - рассказал Денис Пушилин.

Он подчернул, что решен вопрос увеличения количества бюджетных мест для военнослужащих, также ведется работа по оздоровлению детей наших бойцов.

- При встречах с нашими бойцами тоже выявляются проблемы. Например, различные условия прохождения службы у мобилизованных из Республики и других регионов. Этот вопрос будем поднимать на федеральном уровне, как и другие, волнующие наших военнослужащих. Особая забота о членах семей погибших: наша задача – провести за руку и помочь в решении насущных проблем, - заявил руководитель Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: В Донецке предстоит не менее масштабная стройка, чем в Мариуполе

Инвестиционный комитет ДНР одобрил большое строительство жилья в Куйбышевском и Кировском районах Донецка (подробнее)