Двое жителей погибли, трое ранены обстрелами ВСУ Донецка 18 июля

На улице Абакумова украинский снаряд попал прямо жилой дом. Фото: ДНР Онлайн

Двое жителей погибли, еще трое ранены в результате обстрелов ВСУ Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате варварских обстрелов ВСУ в Куйбышевском районе по ул. Степной погиб мужчина 1957 года рождения, а в Кировском районе по ул. Абакумова - женщина 1959 года рождения, - написал в своем телеграмм-канале Кулемзин.

Также он сообщил, что в Кировском районе по ул. Абакумова получили ранения женщина 1958 г. р. и мужчины 1983 и 1985 г. р.

Кроме этого в Кировском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, в школе № 85 вылетели стекла. В Куйбышевском районе в посёлке Азотный по ул. 60-летия СССР повреждены фасады, остекление и газопровод в многоквартирных домах. Также в этом районе пострадала территория строительного предприятия по ул. Куйбышева. Повреждения получили административное здание, автотранспортные средства. Произошло возгорание одного из автомобилей.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в селе Владимировка в Волновахском районе погиб мирный житель. Его персональные данные устанавливаются).

Напомним, что в минувшие сутки в результате обстрелов украинской армми получили ранения трое жителей в Петровском районе Донецка и ранее освобожденном Заветном Желании.

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