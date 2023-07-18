Почти сорок автомобилей получили сотрудники полиции к 9-й годовщине создания МВД ДНР

Настоятель храма провел обряд освящения транспортных средств. Фото МВД ДНР

Сотрудники полиции ДНР получили ключи от почти 40 новых автомобилей. В Донецке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9-й годовщины со дня создания Министерства внутренних дел ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– С вхождением в состав Российской Федерации полиция Республики получила новый импульс развития, – заявил замминистра внутренних дел по ДНР генерал-майор полиции Павел Гищенко, который поздравил правоохранителей с этой важной датой.

С годовщиной коллег поздравил и заместитель начальника полиции генерал-майор полиции Николай Крюченко. Он отметил, что на протяжении 9 лет сотрудники органов внутренних дел мужественно и самоотверженно исполняют свои обязанности по защите законных прав и интересов жителей Донбасса, а также противостоят военной агрессии ВСУ.

В Донецке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9-й годовщины со дня создания МВД. Фото МВД ДНР

Теплые слова в адрес сотрудников полиции прозвучали также от председателя ветеранской организации Сергея Дымы.

В торжественной обстановке Павел Гищенко и Николай Крюченко вручили ключи от ведомственного автотранспорта наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам ГИБДД и ППС, а также представителям подразделений по вопросам миграции.

Настоятель храма святого мученика Иоанна Воина протоиерей Глеб обратился к полицейским с напутственными словами, после чего провел обряд освящения транспортных средств.

Экипажи проследовали колонной по столице и направились к местам постоянной дислокации. Фото МВД ДНР

Почти сорок новых автомобилей будут использоваться для несения службы по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в различных, в том числе и прифронтовых, населенных пунктах региона. Часть из них будет использована подразделениями по вопросам миграции для оказания помощи в оформлении документов маломобильным гражданам Республики и жителям отдалённых населённых пунктов.

Это только первая партия в нынешнем году, в ближайшее время в подразделения МВД поступят ещё более 500 единиц служебного транспорта.

После окончания торжества экипажи проследовали колонной по столице и направились к местам постоянной дислокации.

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