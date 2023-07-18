Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2023 8:48

Почти сорок автомобилей получили сотрудники полиции к 9-й годовщине создания МВД ДНР

В ближайшее время в подразделения МВД поступят еще более 500 единиц служебного транспорта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Настоятель храма провел обряд освящения транспортных средств. Фото МВД ДНР

Настоятель храма провел обряд освящения транспортных средств. Фото МВД ДНР

Сотрудники полиции ДНР получили ключи от почти 40 новых автомобилей. В Донецке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9-й годовщины со дня создания Министерства внутренних дел ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– С вхождением в состав Российской Федерации полиция Республики получила новый импульс развития, – заявил замминистра внутренних дел по ДНР генерал-майор полиции Павел Гищенко, который поздравил правоохранителей с этой важной датой.

С годовщиной коллег поздравил и заместитель начальника полиции генерал-майор полиции Николай Крюченко. Он отметил, что на протяжении 9 лет сотрудники органов внутренних дел мужественно и самоотверженно исполняют свои обязанности по защите законных прав и интересов жителей Донбасса, а также противостоят военной агрессии ВСУ.

В Донецке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9-й годовщины со дня создания МВД. Фото МВД ДНР

В Донецке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9-й годовщины со дня создания МВД. Фото МВД ДНР

Теплые слова в адрес сотрудников полиции прозвучали также от председателя ветеранской организации Сергея Дымы.

В торжественной обстановке Павел Гищенко и Николай Крюченко вручили ключи от ведомственного автотранспорта наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам ГИБДД и ППС, а также представителям подразделений по вопросам миграции.

Настоятель храма святого мученика Иоанна Воина протоиерей Глеб обратился к полицейским с напутственными словами, после чего провел обряд освящения транспортных средств.

Экипажи проследовали колонной по столице и направились к местам постоянной дислокации. Фото МВД ДНР

Экипажи проследовали колонной по столице и направились к местам постоянной дислокации. Фото МВД ДНР

Почти сорок новых автомобилей будут использоваться для несения службы по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в различных, в том числе и прифронтовых, населенных пунктах региона. Часть из них будет использована подразделениями по вопросам миграции для оказания помощи в оформлении документов маломобильным гражданам Республики и жителям отдалённых населённых пунктов.

Это только первая партия в нынешнем году, в ближайшее время в подразделения МВД поступят ещё более 500 единиц служебного транспорта.

После окончания торжества экипажи проследовали колонной по столице и направились к местам постоянной дислокации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«СМС-оповещения и круглосуточная безопасность»: Какая обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма 17 июля 2023

Рассказываем последние новости о ситуации на дорогах в ДНР в сторону Крыма по состоянию на 17 июля (подробнее)

Украинский кризис: Новости