«Художники завершают расписывать стены и потолок помещений»: К осени в Волновахе восстановят Свято-Духовской храм

Свято-Духовской храм в Волновахе готов на 90 процентов. Фото: Минстрой РФ

Свято-Духовской храм в освобожденной Волновахе (ДНР) восстанавливает Ямал. После обстрела ВСУ пострадали стены и свод здания, но сохранились иконы и мощи святых. Строители уже восстановили конструктив церкви.

В СТАРЫХ ТРАДИЦИЯХ

- Художники завершают роспись стен и потолка помещений храма. Сюжеты выполнены по согласованным эскизам и соответствуют старым традициям храмовой живописи Русской Православной Церкви, - говорится в сообщении Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Художники вручную прописывают каждую деталь, в то время как другие специалисты приступили к монтажу церковного убранства, колоколов и куполов.

Свято-Духовской храм в Волновахе готов на 90 процентов. Фото: Минстрой РФ

ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЕНА

- Сегодня вокруг храма и воскресной школы общей площадью более шестисот квадратных метров уже выполнено благоустройство. Строители установили новое ограждение, восстановили тротуарную плитку, - говорится в сообщении Минстроя РФ. - У зданий утеплили стены и перегородки, обновили фасады, установили новые окна, двери, заменили инженерные системы и трубопровод. Внутри восстановили лестницы, полы, дверные проемы, потолки и конструктивные элементы.

Все работы планируют завершить осенью.

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