Украинский морпех предстанет перед судом в ДНР за приказ о расстреле восьми мирных жителей в Мариуполе

Командира роты ВСУ будут судить по нескольким статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергея Бензы, который отдал приказ об убийстве восьми мирных жителей Мариуполя. Уголовное дело уже передано в Верховный суд ДНР. Об этом сообщили в Прокуратуре ДНР.

Там уточнили, что по версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза, находясь в Мариуполе, отдавал подчиненным ему военнослужащим Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы об убийствах мирных жителей, которые не участвовали в вооруженном конфликте. Те расстреляли несколько жилых домов.

- В результате обстрела пять мужчин и две женщины от полученных ранений скончались на месте, одной женщине удалось выжить, - рассказали в прокуратуре.

Теперь командира роты ВСУ Бензу будут судить по нескольким статьям - 105 и 356 УК РФ. Морпеху предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, а также применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Уголовные дела в отношении его подчиненных Тарана и Данилова еще находятся на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что двое боевиков «Азова»* обвиняются в расстреле в Мариуполе машины, в которой погибли трое взрослых жителей и ребенок. В Следственном комитете РФ рассказали о расследовании преступлений украинских националистов и иностранных наемников.

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