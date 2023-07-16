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Политика16 июля 2023 9:01

Запад устал

Запад, куда обращен взор Зеленского с мольбой не бросать его в трудную минуту, на саммите НАТО в Вильнюсе ответил коротко и ясно: обещаем пригласить Киев в Альянс, «когда все условия будут выполнены». Но только после завершения конфликта
Источник:kp.ru
11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский перед ужином для участников саммита НАТО. Совсем один...

11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский перед ужином для участников саммита НАТО. Совсем один...

Попросту говоря, оставили на поле боя «украинского партнера» один на один с Россией.

Еще накануне влиятельное британское издание The Guardian выступило со статьей, что в случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры с Москвой и «обменять» территории на мир.

В авторитетном американском издании Foreign Affairs аккурат накануне саммита Североатлантического блока в Вильнюсе вышла большая статья с примечательным заголовком: «Не дайте Украине вступить в НАТО». Авторы статьи уверены, что негатив от вступления Украины в НАТО перевешивает потенциальные выгоды, и откровенно призывают: «На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы закрыли дверь для Украины».

Даже месяц назад вообразить такие публикации в западных СМИ было бы просто невозможно. А сейчас они уже формируют общественное мнение. Более того, в ведущих СМИ США, Великобритании, Германии, Франции и даже той же Польши появились статьи о военных преступлениях украинских нацистов, в том числе и против мирного населения, что еще недавно, опять же, невозможно было себе представить.

- Мы не должны уставать. Западные страны должны сплотиться вокруг Украины, - призывает премьер Эстонии Кая Каллас, но с каждым днем все меньше и меньше сама верит своим заклинаниям.

И это не только усталость, но и тот же страх, что, ввязавшись в украинскую авантюру, Запад рискнул своим собственным будущим. И совершенно не зря самые главные игроки из числа союзников нацистского режима Зеленского сейчас поставили шлагбаум на пути Киева в НАТО, преодолеть который он не сможет при всем желании. Украина не просто «черная дыра» для всей западной помощи. Украина в НАТО - это прямая угроза для самого НАТО. Что, похоже, наконец-то начали осознавать в Вашингтоне и Берлине, и от осознания этого им самим стало не менее страшно, чем от угрозы возмездия со стороны России. Хоть это и не «вылечило» их от дошедшей до крайней степени агрессии русофобии.

В НОМЕР!

Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как Вашингтон и Берлин приняли решение блокировать заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Bild.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», - сказано в публикации, где также отмечается, что Владимир Зеленский намеревался публично обратиться с призывом о принятии Украины в НАТО.

Сообщается, что ФРГ и США планируют подписать с Киевом «декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году». Таким образом, будет поддержка общего курса в Альянсе без какой-либо конкретики.

Напомним, Bild ранее сообщила, что Вашингтон и Берлин блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Отмечалось, США и ФРГ оказывают давление на другие страны - члены Альянса, для того чтобы те поддерживали их позицию.

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