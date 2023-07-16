Запад устал

11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский перед ужином для участников саммита НАТО. Совсем один...

Попросту говоря, оставили на поле боя «украинского партнера» один на один с Россией.

Еще накануне влиятельное британское издание The Guardian выступило со статьей, что в случае провала контрнаступления ВСУ Зеленскому придется вступить в переговоры с Москвой и «обменять» территории на мир.

В авторитетном американском издании Foreign Affairs аккурат накануне саммита Североатлантического блока в Вильнюсе вышла большая статья с примечательным заголовком: «Не дайте Украине вступить в НАТО». Авторы статьи уверены, что негатив от вступления Украины в НАТО перевешивает потенциальные выгоды, и откровенно призывают: «На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы закрыли дверь для Украины».

Даже месяц назад вообразить такие публикации в западных СМИ было бы просто невозможно. А сейчас они уже формируют общественное мнение. Более того, в ведущих СМИ США, Великобритании, Германии, Франции и даже той же Польши появились статьи о военных преступлениях украинских нацистов, в том числе и против мирного населения, что еще недавно, опять же, невозможно было себе представить.

- Мы не должны уставать. Западные страны должны сплотиться вокруг Украины, - призывает премьер Эстонии Кая Каллас, но с каждым днем все меньше и меньше сама верит своим заклинаниям.

И это не только усталость, но и тот же страх, что, ввязавшись в украинскую авантюру, Запад рискнул своим собственным будущим. И совершенно не зря самые главные игроки из числа союзников нацистского режима Зеленского сейчас поставили шлагбаум на пути Киева в НАТО, преодолеть который он не сможет при всем желании. Украина не просто «черная дыра» для всей западной помощи. Украина в НАТО - это прямая угроза для самого НАТО. Что, похоже, наконец-то начали осознавать в Вашингтоне и Берлине, и от осознания этого им самим стало не менее страшно, чем от угрозы возмездия со стороны России. Хоть это и не «вылечило» их от дошедшей до крайней степени агрессии русофобии.

В НОМЕР!

Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как Вашингтон и Берлин приняли решение блокировать заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Bild.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», - сказано в публикации, где также отмечается, что Владимир Зеленский намеревался публично обратиться с призывом о принятии Украины в НАТО.

Сообщается, что ФРГ и США планируют подписать с Киевом «декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году». Таким образом, будет поддержка общего курса в Альянсе без какой-либо конкретики.

Напомним, Bild ранее сообщила, что Вашингтон и Берлин блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Отмечалось, США и ФРГ оказывают давление на другие страны - члены Альянса, для того чтобы те поддерживали их позицию.