Мы рядом: Как регионы России помогают ДНР

«Книги другу»

Так, ребята из Брянска с помощью волонтеров организовались и собирают для сверстников Донецкой Народной Республики «Книги другу». Учебники, художественную, общеобразовательную и историческую литературу на русском языке получат не только школьники ДНР, а также ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всероссийская акция стартовала на фестивале «Движения первых» и продлится до 1 сентября.

Докучаевску - обновленный детский сад

Юрьев-Польский Владимирской области тем временем продолжает помогать подшефному Докучаевску. В город пришел ценный груз - стройматериалы для детского сада № 10. Его ждет большая реконструкция. Работы идут в полную силу - причем ведут их и стройбригады из Владимира, и местные жители сообща.

Кроме стройматериалов в составе груза - мебель для ребятишек, игрушки и спортивные снаряды.

«Коробки добра» из Югры

Детское питание, книги на русском языке и учебники, сладости. Регион-шеф, Ханты-Мансиийский автономный округ, не отстает. Так, из Югорска собрали и доставили более 2,5 тысячи «Коробок добра» в Луганскую и Донецкую Народные Республики (на фото).

Но, как говорят сами военные, главное - дети. То, что ребятам отправляют «Коробки добра», очень радует их отцов, которые сейчас служат.

- Дети должны чувствовать заботу. Мы их защитим, - говорит сапер с позывным «Николай».