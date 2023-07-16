Строим качественную медицину

Масштабное строительство ФМБА.

Сегодня уровень медицины, как и других отраслей в республике, поэтапно приводят к общероссийским показателям. Регионы-шефы городов и районов приступили к работам на 18 объектах здравоохранения.

- На трех из них, в Донецке, Старобешевском и Новоазовском районах, уже завершили работы. Всего запланировано восстановить 47 объектов, - сообщили «Комсомолке» в Минстрое ДНР.

МЕДЦЕНТР В МАРИУПОЛЕ ГОТОВ НА 77%

Сейчас в Мариуполе, в районе проспекта Ленина, продолжается масштабное строительство современного медицинского комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Работы на этом объекте, по оценке специалистов Военно-строительной компании Минобороны России (ВСК), завершены на 77%.

- Все постройки уже полностью исполнены в монолите, готовы кровли. Военстроевцы проложили большую часть внутренних и наружных инженерных сетей. Фасадчики завершают выполнение своих задач, - рассказывают в ВСК. - Идут установка лифтового оборудования и отделка помещений. Военные строители готовятся начать монтаж оборудования в пищеблоке и отделениях медкомплекса. На заключительной стадии благоустройство территории.

Военные строители разбили возведение ФМБА на два этапа. Первый, завершение которого запланировано на декабрь этого года, включает в себя четырехэтажный лечебно-диагностический корпус с отделением скорой помощи, операционным блоком, реанимацией и стационаром на 60 коек, а также патологоанатомическое отделение с возможностью проведения судебно-медицинской экспертизы и ряд вспомогательных объектов.

На втором этапе - строительство пятиэтажного стационара на 333 койки, а также вертолетной площадки. Отмечается, что все корпуса для комфорта пациентов и сотрудников будут соединены крытыми теплыми переходами.

ПЕРВАЯ ГОРБОЛЬНИЦА ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Также в Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» ведут восстановление городской больницы № 1, которая пострадала в ходе боевых действий весной 2022 года. Здесь уже завершены работы в лабораторном корпусе, площадью 400 квадратных метров.

На завершающей стадии находятся работы в инфекционном корпусе первой горбольницы. Готовность объекта превышает 90 процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2023 года.

- Площадь корпуса составляет более 900 квадратных метров. В нем расположено 13 изолированных палат разной вместимости, в том числе - две палаты для пациентов с ограниченными возможностями передвижения, - говорят в «Едином заказчике». - Каждая палата оборудована автоматическими пожарными датчиками, современными бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха, которые позволят эффективно и быстро обеззараживать воздух в помещениях. Помимо этого, каждая палата имеет два входа: один с улицы - для пациентов, другой - для медицинского персонала, доставки пищи и чистого белья.

Инфекционный корпус горбольницы № 1.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Помощь медицине республики оказывают не только регионы-шефы и профильные компании, восстанавливая и возводя объекты здравоохранения. В регион регулярно прибывают гуманитарные грузы от общественников и простых жителей из разных субъектов страны. Например, в начале июля врачам клинической больницы имени Калинина в Донецке передали собранную жителями Марий Эл помощь.

- В коробках все самое необходимое: бытовая химия, детское питание, памперсы и средства реабилитации, - уточняют в региональном отделении «Народного фронта». - Надеемся, что эта посылка пусть хоть немного, но позволит упростить и ускорить работу медиков.

А нижегородские медики передали собранный на свои средства гуманитарный груз коллегам из Харцызска.

- Профсоюз медицинских работников собрал для своих коллег из ДНР медикаменты, расходные материалы и медицинское оборудование, - рассказывает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. - Уверен, что собранная с такой заботой гуманитарная помощь, поможет в лечении и диагностике пациентов.

Подведены итоги диспансеризации.

С ноября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях профилактические осмотры, по данным Министерства здравоохранения РФ, прошли больше 330 тысяч детей. В проведении диспансеризации участвовали более тысячи медицинских работников.

- По результатам диспансеризации 120 детей из новых регионов направили на лечение в федеральные центры Минздрава, - рапортуют в ведомстве. - У них выявили серьезные заболевания, в том числе лейкозы, заболевания крови, последствия травм, невротические синдромы, хроническая болезнь почек, доброкачественные новообразования, нарушения обмена веществ, болезни центральной нервной системы, СМА.

В Минздраве отметили, что по результатам углубленного профосмотра, на диспансерном наблюдении теперь находятся 38% от обследованных детей.

- В 50% случаев эти заболевания были выявлены у детей впервые, - подчеркивают в здравоохранительном ведомстве. - Это связано с тем, что ранее, до вхождения регионов в состав Российской Федерации, медицинская помощь в формате профилактических осмотров там не оказывалась.

По результатам осмотров более 12,4 тысячи детей потребовалось лечение в условиях стационара, в том числе 7,6 тысячи показано хирургическое лечение.