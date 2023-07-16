В ДНР стартует уборочная кампания

В сборе урожая задействовано более трех тысяч единиц различной техники. Фото: МинАПП ДНР

В Донецкой Народной Республике подходят к старту уборочной кампании.

Заместитель председателя правительства ДНР - министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко рассказал, что в сборе урожая будет задействовано порядка 3100 единиц различной техники. В полях уже будет и новая техника, которая поступает аграриям республики по линии «Росагролизинга». Нет проблем с ГСМ и удобрениями.

Строить прогнозы по объему урожая пока рано. Напомним, что в минувшем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 734 тысячи тонн. Это на 46% больше, чем в 2021-м. Рост в значительной степени произошел за счет освобожденных от ВСУ южных территорий.

В перспективе площадь земель сельхозназначения в ДНР может увеличиться еще на 40 тысяч гектаров - за счет их разминирования. На сегодняшний день саперы разминировали более 2 тысяч гектаров, работы продолжаются.

В ПОЛЕ ВЫШЛА ПЕРВАЯ ТЕХНИКА, ПОЛУЧЕННАЯ В ЛИЗИНГ

Поставки новой техники аграриям стали возможны благодаря соглашению о сотрудничестве, которое на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге подписали председатель правительства ДНР Евгений Солнцев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

- Эта мера поддержки позволит аграриям существенным образом обновить машинно-тракторный парк и, как следствие, ускорит модернизацию отечественного АПК, - отметил Евгений Солнцев.

Также заключенные на полях ПМЭФ-2023 соглашения и инвестпроекты охватывают закладку агропарка, строительство хлебозаводов и развитие тепличных хозяйств на территории ДНР.

Накануне старта уборочной кампании врио главы ДНР Денис Пушилин и вице-премьер Артем Крамаренко посетили точку сборки первой партии новой сельхозтехники, которую получила госкорпорация «Аграрный Донбасс» по лизинговой программе.

Слева направо: Денис Пушилин, Александр Кулешов Артем Крамаренко обсудили перспективы технического оснащения госкорпорации. Фото: МинАПП ДНР

Генеральный директор корпорации Александр Кулешов сообщил, что пришли девять колесных тракторов «Кировец» с мощностью двигателя 420 «лошадей». Всего «Аграрный Донбасс» ожидает поставку 61 единицы техники российского производства.

- Она предназначена для крупных работ в поле и быстрого выполнения агротехнических требований по выращиванию сельхозкультур.

Также дополнительно стоят у нас диски, культиваторы, сеялки, опрыскиватели, которые дадут возможность своевременно, быстро выращивать культуры, - рассказал Кулешов.

По его словам, предприятию эта техника нужна как воздух. Без нее невозможно быть конкурентоспособным.

- Наша задача - произвести пшеницу с минимальной себестоимостью, чтобы у наших граждан был доступ к продукции с нормальной ценой, - подчеркнул гендиректор.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Артем Крамаренко рассказал, что для ДНР также критически важно открытие оптово-распределительных центров, которые позволяли бы длительно хранить овощную продукцию из соседних регионов и при этом равномерно ее распределять в течение года. Естественно, это бы благоприятно сказалось на уровне цен на овощи. Своими овощами регион обеспечен только на 7 процентов. Кстати, в этом году сельхозпроизводителям республики будет доступна погектарная поддержка на выращивание зерновых культур и компенсация части затрат на производство молока и овощей.

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Просроченные долги

Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях.

Статус МСП в упрощенном порядке

Также подписан закон, согласно которому небольшие компании из новых субъектов России смогут получить статус малого и среднего предпринимательства (МСП) в упрощенном порядке. До 10 июня 2024 года предприятия будут включать в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по особому регламенту.

Согласно закону если такие компании были включены в единый государственный реестр юридических лиц до 31 мая 2023 года, а среднесписочная численность их работников не превышает 250 человек, то они признаются микропредприятиями и включаются в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Датой внесения в реестр МСП будет считаться 10 января 2023 года (вне зависимости от фактической даты).