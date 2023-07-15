В Донецке начали точечную проверку водоснабжения районов

На момент обследования в Калининском районе водоснабжение осуществлялось по графику. Фото: ТГ/Кулемзин

По поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики совместно с администрацией города Донецка и представителями донецкого филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» начали проводить обследование районов на предмет подачи воды согласно графику. Об этом сообщили в мэрии.

Так, уточняется, что специалисты уже осуществили проверку водоснабжения в Калининском и Киевском районах города Донецка, где посетили наиболее проблемные адреса.

- На момент обследования в Калининском районе водоснабжение осуществлялось по графику. Были жалобы жителей на слабый напор воды. Тем не менее, людям удается включить стиральную машинку. Но есть еще проблемы с газовыми колонками, - отметил начальник отдела водоснабжения департамента жилищного хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

Специалисты выехали по адресам с наибольшим количеством жалоб по воде. Фото: ТГ/Кулемзин

По его словам, вода поступает до 6 этажа, хоть уже и тонкой стрункой. Ранее, когда по графику она подавалась один раз в три дня, водоснабжение у людей здесь вообще отсутствовало.

Тем временем заместитель директора донецкого филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» Ярослав Капустин заявил, что проверка подтвердила - давление воды на входе в жилые дома сейчас достаточное для того, чтобы она более-менее поступала на верхние этажи.

- Особенно это было видно в Калининском районе, где вода была на верхних этажах в жилых домах. Но в Киевском районе, конечно, немного похуже. Но все равно положение вещей улучшилось, - отметил он.

Были жалобы жителей на слабый напор воды. Фото: ТГ/Кулемзин

По словам Капустина, когда новый водовод «Дон - Донбасс» заработает на полную мощность, в городе смогут увеличить количество подаваемой воды настолько, чтобы она доходила до верхних этажей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке организуют выезд профильных специалистов по адресам с наибольшим количеством жалоб по воде. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил выявить и устранить имеющиеся проблемы. По словам руководителя Республики, переход Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды с начала июля вызвал у жителей полярно разные мнения. Около 80% опрошенных людей подтвердили, что получают воду через день по новому графику. Остальные же говорят, что ситуация так и не улучшилась - люди указывают на отсутствие воды в некоторых многоквартирных домах, на несоблюдение графика подачи, слабый напор и плохое качество воды, а также на многочисленные порывы. Наибольшее количество жалоб поступает из Кировского района Донецка.

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