Чтобы получить выплату, нужно обратиться в профильные министерства и ведомства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля постоянно проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях граждане России начали получать военные пенсии по нормам российского законодательства.

- Чтобы получить выплату, нужно обратиться в профильные министерства и ведомства: в МЧС, МВД, в военную прокуратуру и так далее, - уточнила руководитель донецкого филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Марина Соловарова.

Она также отметила, что на выплату смогут рассчитывать граждане за прохождение военной и приравненной к ней службы, а также военные пенсионеры постоянно проживающие по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях новых субъектов РФ, что должно быть подтверждено отметкой в паспорте, а также военные пенсионеры, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

- Претендовать на получение выплат смогут и пенсионеры, проходившие службу в воинских и других формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года, ЛНР - после 27 апреля 2014 года, Запорожской или Херсонской областей - после 24 февраля 2022 года и уволенные с такой службы, - рассказывает Марина Соловарова. - Военные пенсии предусмотрены также для членов семей бойцов, в том числе погибших.