Региональный фонд «Защитники Отечества» откроется в 18 городах и районах ДНР

29 июня отделение филиала фонда «Защитники Отечества» начало свою работу в Торезе, а 4 июля - в Советском районе Макеевки. В скором времени в республике будет открыто еще 18 территориальных служб помощи участникам спецоперации и их семьям. Для этих целей уже сформирована команда кандидатов в социальные координаторы: всего 252 человека.

- Предназначение социальных координаторов - комплексное персональное сопровождение ветеранов и их семей, а также семей погибших бойцов, - отметила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в ДНР Марина Соловарова.

С начала работы «Защитников Отечества» в донецкий филиал обратилось больше 800 человек, в день поступает порядка 40 обращений.

- Обращения принимаются в ходе личного приема, по телефону, из социальных сетей, - рассказывает Соловарова.

Руководитель филиала подчеркнула, что основная часть вопросов связана с оформлением статуса ветерана боевых действий и члена семьи ветерана боевых действий, получением соответствующего удостоверения и оформлением мер социальной поддержки.

- Еще один острый вопрос - это прохождение военно-врачебной комиссии с целью установления инвалидности, связанной с военной травмой, - говорит Марина Соловарова. - Также много проблемных вопросов, связанных задолженностью по выплатам за ранение и гибель военнослужащих. Здесь социальные координаторы держат руку на пульсе, следят за ситуацией, чтобы сообщить своим подопечным о начале выплат.

Где откроются филиалы фонда «Защитники Отечества»:

- в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцеве, Докучаевске, Енакиеве, Ждановке, Кировском, Мариуполе, Снежном, Харцызске, Шахтерске, Ясиноватой, в Амвросиевском районе, Волновахском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах.

Кто может рассчитывать на помощь

ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции и уволенные с военной службы;

лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории Донецкой, Луганской Народных Республик начиная с 11 мая 2014 года;

а также члены семей названных категорий защитников, погибших/умерших при выполнении боевых задач.

Чем занимается фонд

обеспечением комплексного, включая персональное, сопровождения ветеранов, их семей;

обеспечением социальной адаптации, обучением/переобучением, содействием в трудоустройстве;

оказанием психологической помощи, бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки;

содействием в получении услуг по медицинской реабилитации, медицинской помощи;

содействием в оформлении (восстановлении) документов;

Центральный филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике находится по адресу: г. Донецк, ул. 50-летия СССР, д. 138-а, и работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Телефон горячей линии регионального фонда +7 (949) 646-15-96.