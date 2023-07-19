Всенародная поддержка

Юлия Чичерина продолжает свои гастроли в самых горячих точках. Фото: Минобороны

Еще одна фура с гуманитарной помощью уехала с Алтая - в грузовом отсеке техника, продукты, приветы из дома и даже болотоход, который просили мобилизованные.

В это время активисты Народного фронта в рамках проекта «Все для победы» меньше чем за двое суток завершили срочный сбор на лодки и моторы для бойцов, которые выполняют задачи Минобороны на Днепре. Благодаря отзывчивости рекордного количества россиян удалось собрать более 88 миллионов рублей, на которые закупят более 150 лодок и моторов для военнослужащих.

Активисты ОНФ подчеркивают, что многие сборы стали закрываться быстрее - миллионы людей мгновенно подключаются к таким акциям. Деньги на помощь военнослужащим собирают практически на любых мероприятиях. Например в День любви и верности в Кисловодске организовали тематическую ярмарку с товарами ставропольских мастеров и часть вырученных средств направили на закупку необходимых для бойцов предметов.

Клип и поднятое знамя

Но поддержка, конечно, не ограничивается отправкой гуманитарных грузов. Недавно в интернете появился клип от «Женского братства» на песню «Шепот моей души». Обычные женщины, исполняющие пронзительные строчки, тронули сердца зрителей.

- Мы максимально хотим поддержать всех мужчин, которые находятся на СВО. Они для нас все родные и все наши герои. Мы не разделяем на своих и чужих. Ребятам нужна любая поддержка. Мы, женщины, помогаем друг другу словом и делом, переживаем вместе и скорбные новости. Одним словом, «Женское братство» - это большая семья из женщин в тылу, - рассказала одна из организаторов съемки Евгения.

Юлия Чичерина продолжает свои гастроли в самых горячих точках: недавно она выступила перед бойцами в зоне спецоперации. Для бойцов певица исполнила известные музыкальные песни, написанные на стихи писателя Александра Проханова: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие. Буквально каждую композицию сопровождала виртуозная игра военнослужащего на скрипке. А потом все желающие могли взять у Юлии автограф.

Печи из Башкирии согреют на СВО, а из ЯНАО на спецоперацию летят хвостовики для гранат

Бирский кузнец Вячеслав Сабиров отправил для земляков в зону военной спецоперации более сотни уникальных печей, изготовленных своими руками. Технология, по которой житель Башкортостана делает печки, придумана им самим. От печки можно греться, на ней удобно готовить, также она на недолгое время может служить баней. А налоговой инспектор из Нового Уренгоя Олег Третьяков превратил в полезное производство маленькое семейное хобби. Он начал печатать на 3D-принтере насадки-хвостовики для гранат, которые сбрасывают с беспилотника. А помогает ему в этом младший сын - вот такой позитивный семейный подряд!