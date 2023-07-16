Уверенный рост: В ДНР отмечают День металлурга

Металлургические предприятия ДНР имеют вековую историю. Трудно найти, например, коренного макеевчанина, который бы сам когда-либо не работал на металлургическом заводе или его родственники не имели бы отношения к этой отрасли. Существуют целые династии металлургов в нескольких поколениях.

В республике сейчас насчитывается 76 предприятий металлургической отрасли. К ведущим относятся: Донецкий, Макеевский, Енакиевский металлургические заводы, «Макеевкокс», «Ясиновский коксохимический завод» и многие другие. Примечательно, что 72 процента всей производимой в ДНР продукции приходится именно на металлургию.

В министерстве промышленности и торговли говорят, что, несмотря на сложную экономическую и военную ситуацию, промышленные предприятия республики продолжают выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.

РАЗВИТИЕ ПО СПИРАЛИ

Один из нынешних флагманов - Макеевский металлургический завод (ММЗ) - был основан французским акционерным обществом «Генеральное общество чугуноплавильных, железодетальных и сталелитейных заводов «Россия» в 1898 году.

- После вхождения ДНР в состав Российской Федерации планами развития нашего предприятия занялся Центральный НИИ черной металлургии им. Бардина. Того самого Ивана Бардина, который успешно запустил в работу наше предприятие после Гражданской войны, а впоследствии стал академиком в области металлургии. На данном этапе специалистами НИИ тщательно анализируются данные о составе, мощности и техническом состоянии агрегатов нашего завода. В дальнейшем будет разработана программа развития как нашего, так и смежных предприятий отрасли, - сообщил «КП» управляющий филиалом № 3 ММЗ Южного горно-металлургического комплекса Андрей Лаверченко.

Андрей Лаверченко.

Андрей Петрович начинал свой трудовой путь на этом заводе в 1992 году машинистом крана металлургического производства. За усилия по руководству ММЗ награжден нагрудным знаком «Почетный работник металлургии».

Регион с давних времен считается металлургическим краем. Все макеевские металлурги и не только хорошо помнят выражение «макеевское солнце». Так называли ночное зарево над городом, которое образовывалось в момент опрокидывания чаш на откосе шлакового отвала.

- Есть мнение, что история развивается по спирали. Если СВО отождествить с Гражданской войной, то дальнейшие перспективы металлургической отрасли приведут к очередному этапу развития предприятий, с дальнейшей стабильной работой в течение многих десятилетий, - уверен Андрей Лаверченко.

СИЛА ВОЛИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Еще одно крупнейшее предприятие - Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) - во все времена являлось прогрессивным. Еще в дореволюционное время под руководством знаменитого доменщика Михаила Курако там была построена самая большая в Европе доменная печь, а чуть позже - первая отечественная аглофабрика и первая разливочная машина.

На заводе в разное время работали восемь Героев Советского Союза, в том числе летчик-космонавт Георгий Береговой.

Вооруженный конфликт не обошел стороной и ЕМЗ. Завод был возрожден после обстрелов ВСУ и вынужденного простоя в октябре 2014 года.

Александр Коваленко.

- В то, что ЕМЗ начнет производить продукцию, да еще так быстро, многие не верили. Но коллектив Енакиевского металлургического показал тогда всю свою силу воли. И доныне подтверждает свой профессионализм, упорство и преданность предприятию, - рассказал «КП» управляющий филиала № 2 ЕМЗ Южного горно-металлургического комплекса Александр Коваленко.

СВОЮ СМЕНУ ГОТОВЯТ САМИ

ЕМЗ традиционно для многих считается семейным местом работы, а металлургическое наследие от прадеда - деда - отца передается следующим поколениям.

- Таких семей у нас сотни. Это металлургические династии Журавлевых, Николайко, Лапко, Прокофьевых, Цыба, Бодяковых - Кропотка, Джафаровых и многих, многих других. Это наша гордость, опора. Сегодня на ЕМЗ работают внуки, правнуки и праправнуки тех первых металлургов, - отметил Александр Коваленко.

В прошлом году на ЕМЗ стартовал проект «Свою смену готовим сами». В его рамках студенты, желающие попробовать свои силы на реальном производстве, были приняты на рабочие места по срочным трудовым договорам.

РАБОТА ЕСТЬ!

По данным центра занятости, сейчас на предприятиях ДНР вакантны 21 тыс. рабочих мест, в том числе более 19 тыс. - это предложения постоянной работы.

+7 856 303 39 39,

+7 949 352 65 37 - горячая линия РЦЗ ДНР.