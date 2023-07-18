Бьем по штабам: В зоне СВО на донецком направлении идет успешное уничтожение командных пунктов Украины

Нигде им не скрыться Фото: EAST NEWS

В зоне СВО идет успешное уничтожение командных пунктов Украины. В начале июля Вооруженные силы РФ нанесли удар по центру принятия решения в Сумах. Как сообщили в Минобороны, цель была достигнута.

Стон о том, что в Сумах взорвалось «что-то серьезное, сразу раздался на украинских ресурсах. Печально известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором виден дрон-камикадзе, прилетающий в Центральный район города, в сторону улицы Герасима Кондратьева, где располагалась региональная СБУ.

Местные чиновники неубедительно блеяли, что все дроны сбиты. Но вечером удар по Сумам внезапно упомянул Владимир Зеленский. Сообщивший, что целью удара было именно здание СБУ. И только через сутки мэр Сум Александр Лысенко в соцсетях признал, что в ходе удара «Геранями» трое погибло и 21 человек ранен.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев был конкретен: ВС РФ уничтожили в Сумах центр принятия решений, где готовили теракты на территории России. Генерал-лейтенант заявил: «Это был пункт управления. Он работал на нашей южной, а для украинцев северной границе. То есть Брянской, Курской и Белгородской областей. Все решения по ударам по нашим территориям принимались именно там. Им сейчас заново создавать это управление, которое разгромили».

В те же дни источники в Турции сообщали, что 3 июля в здании управления СБУ в Сумской области была намечена встреча разведки на высоком уровне. Предполагалось участие сотрудников западных спецслужб. Это рандеву и стало целью удара. По турецким данным, в результате российского удара число погибших приблизилось к трем десяткам, были десятки раненых.

А несколькими днями ранее был нанесен ракетный удар по Краматорску. Его целью также стало штабное совещание.

В результате, по свидетельству различных источников, были уничтожены высшие командиры украинских подразделений и значительное число иностранных наемников.

Достаточно посмотреть хронику последних июльских дней, чтобы сделать вывод: украинские пункты командования подвергаются постоянному огневому воздействию со стороны российских сил - и ВКС РФ, и ракетных войск, и сил морского базирования.

Вот выдержки из сообщений Минобороны РФ.

5 июля в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.

6 июля в районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

10 июля в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Нигде им не скрыться.